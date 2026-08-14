Un drone è precipitato in una zona boschiva nella contea di Tulcea, in Romania, innescando un incendio. L'episodio, avvenuto in un'area densamente alberata, è stato confermato dal Ministero della Difesa nazionale rumeno, che ha precisato come il velivolo non sia stato rilevato dai sistemi di sorveglianza radar a causa della sua bassa quota di volo.

Le autorità locali sono state allertate tramite una chiamata al numero di emergenza 112, che segnalava la presenza di un oggetto aereo nei pressi della località di Luncavița, specificamente nella zona della cava di Cetățuia.

La caduta del drone è stata seguita da un'esplosione, che ha poi generato l'incendio. Prontamente, una squadra di cinque sottufficiali del distaccamento dei vigili del fuoco di Măcin è intervenuta sul luogo dell'incidente con un'autopompa per contenere le fiamme.

Le operazioni di emergenza e il contesto dell'allerta

L'incidente si inserisce in un contesto di allerta aerea che era stata attivata nella giornata di venerdì per la parte settentrionale della contea di Tulcea. Alle 11:45, il Centro di Comando Militare Nazionale aveva già informato l'Ispettorato Generale per le Situazioni di Emergenza riguardo all'istituzione di tale allerta. Di conseguenza, un messaggio di avviso RO-ALERT era stato diramato alla popolazione residente nella zona interessata, per informarla della situazione e delle precauzioni da adottare.

Al momento, le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli specifici sull'identità o la provenienza dell'oggetto precipitato, né sono stati quantificati eventuali danni materiali. Le operazioni di ricerca e verifica nell'area dell'impatto sono ancora in corso. L'Ispettorato per le Situazioni di Emergenza di Tulcea ha comunicato che le fiamme non sono più visibili, ma le indagini proseguono per individuare con precisione il punto esatto della caduta e raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.

L'intervento del Ministero della Difesa e le prime conclusioni

Il Ministero della Difesa nazionale rumeno ha ribadito che il bersaglio aereo non era stato intercettato dai sistemi radar militari, proprio a causa della sua traiettoria a bassissima quota.

Per supportare le indagini e effettuare una ricognizione approfondita dell'area, una squadra speciale del Ministero, equipaggiata con un elicottero IAR PUMA 330 SOCAT, è stata dispiegata sul posto. Le informazioni preliminari raccolte indicano che la caduta del drone non ha fortunatamente causato vittime né ha provocato danni materiali significativi alle infrastrutture o all'ambiente circostante. Le autorità hanno assicurato che forniranno aggiornamenti costanti in base all'evoluzione della situazione e ai risultati delle indagini in corso.