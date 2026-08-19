Un grave episodio ha interessato la regione di Lugansk, nell'Ucraina orientale e sotto il controllo delle forze filorusse. Un attacco condotto da un drone ucraino ha provocato la morte di tre lavoratori e il ferimento di altri due. L'incidente è avvenuto nel villaggio di Rubizhne, dove un veicolo per l'assistenza agli impianti di riscaldamento della società Luganskteplo è stato colpito mentre il personale era impegnato in attività di servizio. Questo tragico evento si aggiunge a un secondo attacco che ha causato ulteriori feriti, portando il bilancio complessivo a tre vittime e cinque feriti tra i civili.

Dettagli sugli attacchi nel Lugansk

I dettagli del primo attacco sono stati forniti dal capo dell'amministrazione filorussa, Leonid Pasechnik. Secondo le sue dichiarazioni, l'azione del drone ha avuto come bersaglio il personale della società Luganskteplo, responsabile della manutenzione delle infrastrutture di riscaldamento. Il veicolo colpito apparteneva a questa azienda e i lavoratori a bordo erano impegnati in attività di assistenza tecnica. L'impatto ha causato la perdita di tre vite umane e il ferimento di due altri operai, impegnati in mansioni essenziali per la comunità locale.

Non è stato l'unico episodio di violenza a colpire i lavoratori civili. Lo stesso amministratore Pasechnik ha comunicato che un secondo attacco ucraino ha causato il ferimento di ulteriori tre operai.

Questi ultimi erano impegnati in lavori stradali su un tratto viario che collega le località di Pervomaysk e il villaggio di Troitske, anch'esse situate nella regione di Lugansk. Questo secondo incidente ha portato il bilancio complessivo a tre morti e cinque feriti tra i lavoratori civili che operano sul territorio.

Il contesto della regione di Lugansk

La regione di Lugansk, teatro di questi eventi, è una delle aree orientali dell'Ucraina e si trova attualmente sotto il controllo delle autorità filorusse. Il villaggio di Rubizhne, dove è avvenuto il primo attacco mortale, e le zone comprese tra Pervomaysk e Troitske, scenario del secondo episodio con feriti, sono località significative all'interno di questa regione.

La società Luganskteplo, colpita nel primo incidente, svolge un ruolo essenziale nella fornitura e nella manutenzione degli impianti di riscaldamento locali, garantendo un servizio vitale per la popolazione residente.