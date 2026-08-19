A Carpi, in provincia di Modena, i carabinieri hanno arrestato l'ex marito di una donna di 37 anni, accusato di stalking aggravato. L'arresto è avvenuto dopo la pubblicazione su TikTok di un video minaccioso. Nel filmato, l'uomo è ripreso mentre transita sotto casa della madre della vittima, impugnando un oggetto che sembrava una pistola. Il video era accompagnato da un brano musicale della serie 'Gomorra', richiamando un immaginario di violenza e intimidazione.

L'escalation delle minacce e le precedenti misure

La coppia si era separata nel 2024, dopo oltre quindici anni di matrimonio.

L'uomo era già sottoposto a un divieto di avvicinamento alla donna, con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Questa misura era stata disposta dopo mesi di messaggi, appostamenti, telefonate e danneggiamenti. La situazione è però precipitata nei giorni precedenti all'arresto: oltre al video su TikTok, l'uomo ha pubblicato la foto delle figlie con la scritta "Presto finirà tutto". Si è anche presentato due volte sotto casa della madre della donna, urlando che la famiglia dovesse "andare via da Carpi", e ha inviato messaggi minacciosi a diversi parenti.

Le intimidazioni e l'intervento giudiziario

Tra i messaggi inviati ai parenti, uno intimava loro un mese di tempo per lasciare la città, sostenendo che "così è stato deciso da Dio"; altri pretendevano che i familiari cambiassero cognome per poter restare a Carpi.

La donna ha inoltre segnalato la violazione del divieto di comunicare con la figlia minore. Di fronte a questa nuova e grave escalation, la 37enne ha sporto querela presso la stazione dei carabinieri di Carpi. Il 14 agosto, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del tribunale di Modena, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi eseguita dai carabinieri.