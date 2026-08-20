L'Emilia-Romagna si prepara ad affrontare una significativa ondata di maltempo. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) ha diramato un'allerta gialla per temporali forti che interesserà l'intera regione, con un'attenzione particolare alle criticità idrogeologiche e per vento. Questo avviso è valido dalla mezzanotte del 21 agosto fino alla mezzanotte del 22 agosto 2026, e riguarda specificamente zone come la montagna romagnola, l'Emilia centrale e il piacentino-parmense, dove i rischi sono considerati più elevati.

Per la giornata di venerdì 21 agosto, le previsioni indicano l'arrivo di temporali forti già a partire dalle prime ore della notte.

Questi fenomeni atmosferici potrebbero generare possibili effetti e danni associati, richiedendo massima cautela. Contemporaneamente, un intenso flusso sud-occidentale determinerà un notevole aumento della ventilazione sulle zone del crinale appenninico e sulla Romagna. Qui, sono attesi venti di burrasca moderata, con velocità stimate tra i 62 e i 74 km/h, e la possibilità di rinforzi o raffiche di intensità superiore, che potrebbero causare disagi e pericoli. Le precipitazioni intense previste sono particolarmente preoccupanti, in quanto capaci di innescare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Questo rischio è accentuato in particolare nei corsi d'acqua del settore occidentale e nelle aree direttamente interessate dai temporali più violenti.

Zone a rischio e livelli di allerta in Emilia-Romagna

Le aree identificate come maggiormente a rischio per le criticità idrogeologiche e per vento includono, come già menzionato, la montagna romagnola, l'Emilia centrale e il piacentino-parmense. L'abbondanza delle piogge previste può innescare frane e un repentino aumento dei livelli dei corsi d'acqua, con potenziali conseguenze per la sicurezza del territorio e delle persone. Il Dipartimento della Protezione Civile ha integrato queste previsioni locali con un quadro più ampio, valutando per la giornata del 21 agosto un'allerta arancione su alcune specifiche parti dell'Emilia-Romagna, mentre l'allerta gialla rimane attiva su altri settori regionali.

Queste valutazioni sono basate sul bollettino nazionale di criticità e allerta, strumento fondamentale per la pianificazione delle misure di prevenzione.

Il sistema di allerta e le raccomandazioni per la popolazione

La gestione del complesso sistema di allerta in Emilia-Romagna è curata da Arpae, in stretta collaborazione con le strutture territoriali di protezione civile. A livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento costante con le regioni coinvolte, provvede ad aggiornare quotidianamente il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'intero territorio italiano. Vengono regolarmente pubblicati bollettini dettagliati e norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo, essenziali per la sicurezza dei cittadini.

Le informazioni specifiche sui livelli di allerta regionali, sulle criticità che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite e diffuse dalle strutture territoriali di protezione civile, le quali mantengono un contatto costante con il Dipartimento per seguire l'evolversi della situazione e fornire aggiornamenti in tempo reale alla popolazione.