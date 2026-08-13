Un incendio, seguito da una violenta esplosione, si è verificato nel pomeriggio del 13 agosto 2026 all'interno dello stabilimento dell'ex Simmel Difesa a Colleferro. La struttura, ora di proprietà della KNDS Ammo Italy, è un sito cruciale per la produzione di munizioni e combustibili solidi. L'incidente è avvenuto specificamente nel reparto dedicato alla pressatura delle polveri, un'area sensibile delle operazioni. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono state prontamente inviate sul posto, ma le operazioni di intervento sono state inizialmente ostacolate.

Il contesto dello stabilimento di Colleferro

Lo stabilimento di Colleferro, situato in via Ariana km 5,200, è un'infrastruttura di notevole estensione, coprendo circa 100 ettari. Precedentemente conosciuta come Simmel Difesa S.p.A., l'azienda è oggi parte del gruppo KNDS Ammo Italy S.p.A., un attore primario nel settore della difesa. Le attività svolte qui includono la produzione di una vasta gamma di manufatti esplosivi, quali spolette, munizioni di medio e grosso calibro, granate, teste di guerra per missili, razzi e polveri di lancio. La sua importanza strategica è sottolineata dalla produzione di munizioni per la difesa terrestre e navale, oltre a combustibili solidi essenziali per i vettori aerospaziali.

Produzione e sicurezza: il ruolo di KNDS Ammo Italy

La KNDS Ammo Italy S.p.A. si distingue per la sua consolidata presenza internazionale e per la capacità di progettare e produrre internamente componenti fondamentali per le munizioni. Questo include lo sviluppo di polveri propellenti, spolette, esplosivi, sistemi di fuzing e parti metalliche, fornendo i suoi prodotti a oltre quaranta Paesi in tutto il mondo. Data la natura delle sue operazioni, lo stabilimento di Colleferro è classificato come sito a «Soglia Superiore» ai sensi del D.Lgs. 105/2015. Questa classificazione impone rigorosi controlli e autorizzazioni per la gestione di sostanze pericolose, come esplosivi e solventi, garantendo un elevato standard di sicurezza per le attività di produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi.