Un grave episodio di violenza ha scosso Genova il 13 agosto 2026, quando una rissa, iniziata a bordo di un autobus, è degenerata in strada, culminando con un giovane di vent'anni spintonato nel torrente Bisagno. L'accaduto ha visto il coinvolgimento di diversi ragazzi, alcuni dei quali sono stati prontamente identificati dai carabinieri intervenuti sul posto.

La dinamica della rissa e l'intervento dei soccorsi

La colluttazione ha avuto origine su un autobus di linea che attraversava un'area della città di Genova. La lite, scoppiata tra alcuni giovani, è rapidamente sfociata in un'escalation di violenza.

Una volta che i partecipanti sono scesi dal mezzo pubblico, lo scontro è proseguito lungo la strada, nelle immediate vicinanze del torrente Bisagno. In questo frangente, un ragazzo di vent'anni è stato spinto, precipitando nel letto del corso d'acqua. I carabinieri sono giunti sul posto, procedendo all'identificazione di numerosi individui coinvolti nell'alterco. Il giovane ferito, estratto dal torrente, ha ricevuto le prime cure ed è stato successivamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

L'allarme per la violenza giovanile in città

L'episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione a Genova, che negli ultimi mesi ha assistito a numerosi casi di violenza giovanile.

Questi incidenti hanno coinvolto indistintamente gruppi di ragazzi, sia italiani che stranieri. Si sono registrati episodi particolarmente gravi, con l'impiego di oggetti contundenti, come spranghe, e aggressioni mirate ai danni di minori stranieri non accompagnati. Per fronteggiare questa escalation, le forze dell'ordine hanno potenziato i controlli nelle aree urbane più frequentate dai giovani, con un'attenzione particolare alle fermate degli autobus e alle zone adiacenti al torrente Bisagno.

Le autorità locali hanno reiterato l'importanza di un'azione di prevenzione e di un monitoraggio costante per scongiurare il ripetersi di tali eventi e per assicurare la sicurezza dei residenti. La recente serie di episodi ha acceso un faro sull'urgenza di affrontare il fenomeno delle risse tra giovani e delle aggressioni che si verificano nei contesti urbani, spingendo le istituzioni a una maggiore vigilanza.