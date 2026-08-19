La celebre cantante Shakira ha compiuto una visita a sorpresa a Quibdó, capitale del dipartimento di Chocó, una delle regioni colombiane più duramente colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 che ha devastato il Paese il 10 agosto. Il sisma ha causato circa 300 vittime e la distruzione di interi centri abitati, lasciando un segno profondo nella comunità. Durante la sua visita, Shakira era affiancata da Howard Buffett, figlio del noto filantropo Warren Buffett, già impegnato in progetti di sostegno all'istruzione in Colombia.

Impegno per la ricostruzione scolastica

L'artista ha annunciato un ambizioso piano di ricostruzione degli istituti scolastici danneggiati, promosso dalla sua Fundación Pies Descalzos in collaborazione con Live Nation. Shakira ha ribadito il suo personale e concreto impegno: “Dedicherò tutti i miei sforzi personali. Il mio impegno è concreto. Abbiamo già raccolto un milione e 250.000 dollari per iniziare questo processo di ricostruzione”. Ha inoltre confermato che, insieme alla sua fondazione, saranno ricostruite dieci scuole. La Howard G. Buffett Foundation parteciperà attivamente al progetto di recupero. Ulteriori contributi significativi sono stati annunciati: 500.000 dollari ciascuno dal FIFA Global Citizen Education Fund e da Live Nation, a cui si aggiungono 250.000 dollari dalla CAF Development Bank of Latin America and the Caribbean.

L'impatto del sisma e la priorità all'istruzione

Il terremoto ha colpito una vasta area della Colombia occidentale, provocando almeno 287 decessi e la distruzione di oltre 26.000 abitazioni. Solo a Quibdó, circa 40 scuole sono crollate completamente, e migliaia di altri istituti scolastici hanno subito danni ingenti. Il governo regionale ha riportato la distruzione di almeno 3.100 abitazioni. Shakira ha espresso viva preoccupazione per il rischio che, una volta superata l'emergenza immediata, i sopravvissuti possano essere dimenticati. Ha sottolineato con forza: “Non possiamo permettere che i nostri bambini non possano tornare a scuola”. La Fundación Pies Descalzos vanta una presenza ventennale nel Chocó, dove gestisce due scuole che hanno già formato centinaia di studenti diplomati.

Messaggio di vicinanza e appello alla solidarietà

La cantante ha rivolto un commosso messaggio di cordoglio e vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari: “Ai genitori che hanno perso i figli, non ho parole sufficienti. Il vostro dolore non sarà dimenticato”. Ha lanciato un accorato appello a sostenere il Chocó, evidenziando il “debito storico” che il Paese ha nei confronti di questa regione. Durante la sua visita, Shakira ha ribadito che, sebbene “non esistano soluzioni magiche”, esiste un fermo impegno a restare al fianco degli abitanti del Chocó. L'obiettivo è garantire che tutti possano tornare alla normalità e che i bambini possano riprendere il percorso scolastico, fondamentale per il loro futuro.