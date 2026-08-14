In occasione del lungo weekend di Ferragosto, il Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta ha predisposto un ampio e articolato dispositivo di controllo e prevenzione, che vedrà impegnate sul territorio oltre 100 pattuglie, per un totale di 217 militari. Questa imponente operazione è stata pianificata per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini residenti e alle migliaia di persone che sceglieranno la provincia di Caserta e il suo litorale per trascorrere le giornate festive. L’attività si estenderà per l’intero arco della giornata, includendo anche le ore serali e notturne, assicurando una copertura costante e capillare su tutto il territorio casertano.

Controlli mirati sulla viabilità e nelle località turistiche

Il dispositivo di sicurezza messo in campo dai Carabinieri coinvolge attivamente diverse unità operative, tra cui il Reparto Territoriale di Mondragone, le nove Compagnie dislocate strategicamente nella provincia di Caserta e la Tenenza di Castel Volturno. Una particolare attenzione sarà dedicata alla viabilità, specialmente lungo le arterie stradali che registrano un maggiore afflusso di traffico, in direzione delle località turistiche e balneari. In queste aree, l’aumento significativo degli spostamenti può, infatti, generare situazioni di maggiore criticità. I controlli saranno finalizzati non solo a prevenire comportamenti pericolosi alla guida, ma anche a verificare il rigoroso rispetto delle principali norme del Codice della strada, contribuendo così a una circolazione più sicura per tutti gli utenti.

Prevenzione e sicurezza nei centri urbani e luoghi di aggregazione

Parallelamente agli interventi sulla rete stradale, l’attività di prevenzione si estenderà ai centri urbani e ai principali luoghi di aggregazione. Saranno predisposti servizi mirati, in particolare durante le fasce orarie della cosiddetta "movida", per intercettare e contrastare sul nascere eventuali episodi di illegalità. L’obiettivo primario di queste azioni è quello di garantire condizioni di sicurezza ottimali per i residenti, i numerosi visitatori e gli operatori delle attività commerciali e ricettive presenti sul territorio, favorendo un clima di tranquillità e legalità durante le celebrazioni di Ferragosto.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta, in quanto organo territoriale dell’Arma, svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle attività di prevenzione, controllo e sicurezza pubblica.

La sua articolazione in reparti e compagnie distribuiti capillarmente nei vari comuni della provincia permette di attuare un presidio costante e una risposta efficace alle esigenze di ordine pubblico, come dimostrato da questo straordinario impegno per le festività.