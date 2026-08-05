Firenze è ancora stretta nella morsa di un'ondata di caldo intenso, con temperature che continuano a toccare i 41 gradi. L'allerta in città rimane al livello massimo, con la conferma del codice rosso che si estenderà fino a venerdì. La situazione climatica estrema mette a dura prova popolazione e servizi cittadini, richiedendo attenzione e precauzioni.

L'Allerta Massima e le Previsioni Climatiche

Le autorità cittadine hanno ribadito che il codice rosso, il più elevato livello di allerta per il caldo, sarà attivo almeno fino alla giornata di venerdì.

Le previsioni meteorologiche indicano che le temperature massime persisteranno intorno ai 41 gradi, mantenendo un elevato rischio per la salute. Particolare attenzione è rivolta alle fasce più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche, per i quali le condizioni attuali rappresentano un pericolo significativo.

Per mitigare i rischi, sono raccomandate misure di precauzione: evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde e mantenere una corretta idratazione. Queste azioni contribuiscono a prevenire colpi di calore e disturbi legati alle alte temperature.

Impatto Urbano e Raccomandazioni per i Cittadini

L'ondata di calore si ripercuote sull'intera città di Firenze.

Le autorità locali invitano la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni e le raccomandazioni per limitare i pericoli associati alle alte temperature. L'attivazione del codice rosso comporta l'implementazione di specifici servizi di assistenza e supporto, dedicati in particolare alle fasce più deboli della popolazione, per garantire loro il necessario aiuto in questo periodo critico.

È previsto un monitoraggio costante delle condizioni climatiche, con aggiornamenti in caso di variazioni. La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare questa fase di caldo eccezionale e proteggere la salute pubblica.