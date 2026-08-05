Un tragico incidente stradale si è verificato la sera del 4 agosto 2026, intorno alle 19:30, in via del Traforo, località Signorino, sulle colline di Pistoia. Nello scontro tra una moto e un'automobile, un motociclista di 33 anni ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. L'uomo, di origini albanesi e residente ad Altopascio (Lucca), è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale di Careggi a Firenze.

I soccorsi del 118 sono giunti prontamente sul luogo dell'incidente. Il centauro è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia.

Successivamente, nella stessa serata, è stato trasferito al policlinico di Careggi a Firenze. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per il 33enne non c'è stato nulla da fare, e il decesso è avvenuto poco dopo l'arrivo nella struttura fiorentina.

Gli occupanti dell'automobile coinvolta nel sinistro hanno riportato solo lievi traumi. La dinamica esatta dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno conducendo i rilievi. L'incidente è avvenuto in una zona collinare di Pistoia; il motociclista viaggiava in direzione della città al momento dell'impatto.

Il ruolo del Policlinico di Careggi

Il Policlinico di Careggi, dove il motociclista è stato trasferito, è uno dei principali centri ospedalieri della Toscana.

La struttura, situata a Firenze, è dotata di un pronto soccorso avanzato e di reparti specializzati per la gestione delle emergenze gravi. È un punto di riferimento regionale per i traumi maggiori e dispone di un servizio di elisoccorso e di équipe multidisciplinari per la cura dei pazienti in condizioni critiche.

Le indagini proseguono per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato a questo fatale scontro auto-moto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni degli altri coinvolti, oltre alla conferma dei traumi lievi per gli occupanti dell'auto, mentre la comunità di Altopascio si stringe nel dolore per la perdita del giovane centauro.