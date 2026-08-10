La fotoreporter iraniana Yalda Moaiery è stata condannata a una pena severa: quindici anni di carcere. La notizia della sentenza, che ha suscitato ampia risonanza, è stata diffusa il 10 agosto 2026. Moaiery, riconosciuta a livello internazionale per il suo coraggioso lavoro di documentazione fotografica, era stata arrestata nel settembre 2022. L'arresto avvenne mentre stava coprendo le proteste di vasta portata scoppiate in Iran a seguito della tragica morte di Mahsa Amini, un evento che ha scosso profondamente il paese.

Dettagli della condanna e motivazioni

La condanna inflitta a Yalda Moaiery è direttamente collegata alla sua attiva partecipazione alle manifestazioni popolari e alla successiva pubblicazione di immagini che ritraevano le proteste. Le autorità iraniane hanno formulato accuse gravi nei suoi confronti, sostenendo che la fotoreporter avesse agito contro la sicurezza nazionale e si fosse resa responsabile della diffusione di propaganda contro il sistema politico vigente. È importante ricordare che Moaiery era già stata arrestata nel 2022 e, sebbene fosse stata rilasciata su cauzione, il procedimento giudiziario a suo carico è proseguito con determinazione fino a culminare in questa condanna definitiva.

Contesto delle proteste e profilo professionale

Le proteste in Iran, nelle quali Moaiery si è trovata coinvolta come testimone e documentarista, ebbero origine dalla morte di Mahsa Amini, una giovane donna deceduta in circostanze controverse mentre si trovava sotto la custodia della polizia morale iraniana. Questi eventi hanno scatenato un'ondata di manifestazioni che hanno visto una partecipazione massiccia in numerose città del paese, ottenendo al contempo un'ampia e significativa copertura mediatica a livello internazionale. Yalda Moaiery è una figura riconosciuta per il suo profondo impegno nel documentare, attraverso l'obiettivo della sua macchina fotografica, eventi sociali e politici di grande rilevanza, operando spesso in contesti critici sia all'interno dell'Iran che in altre parti del mondo.

La sua vicenda personale e professionale ha inevitabilmente attirato l'attenzione di numerose organizzazioni internazionali dedicate alla tutela dei diritti umani e alla libertà di stampa, le quali hanno espresso viva preoccupazione per la situazione generale dei giornalisti e dei fotoreporter che operano in Iran.