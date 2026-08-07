Il Friuli Venezia Giulia si prepara a un significativo rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine in vista del periodo estivo. Il Ministero dell’Interno ha infatti disposto l’invio di 55 unità complessive, ripartite tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. L’obiettivo primario è intensificare i servizi di vigilanza e garantire un maggiore presidio del territorio nei mesi caratterizzati da un aumento delle presenze e della mobilità.

L’annuncio è stato dato dal deputato Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro della Camera, il quale ha espresso piena soddisfazione per il provvedimento.

Questo potenziamento rientra nel più ampio Servizio di Vigilanza estiva, un’iniziativa predisposta dal Ministero dell’Interno proprio per rafforzare le attività di controllo e prevenzione durante la stagione calda.

Distribuzione dei rinforzi sul territorio

La distribuzione dei nuovi effettivi interesserà in modo specifico le province della regione. La provincia di Udine sarà quella che beneficerà del maggiore incremento, con 22 rinforzi previsti per il mese di luglio, destinati a salire a 28 unità nel mese di agosto. Anche Trieste vedrà un aumento degli organici, con otto unità aggiuntive a luglio e diciotto ad agosto. Per la provincia di Gorizia, il piano prevede l’arrivo di tre nuove unità durante luglio e nove nel mese di agosto.

Questi numeri sono parte integrante del piano ministeriale volto a garantire una presenza rafforzata delle forze dell’ordine nelle aree a maggiore afflusso turistico e di residenti durante l’estate.

L’attenzione del Governo per la sicurezza

Walter Rizzetto ha evidenziato come il provvedimento sia il risultato di un confronto con il Ministero, finalizzato ad aumentare i livelli di sicurezza regionale. “Esprimo soddisfazione per il potenziamento del Servizio di Vigilanza estiva disposto dal Ministero dell’Interno, che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia 55 unità complessive suddivise tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Dopo ampie interlocuzioni arriviamo all’obiettivo di fornire livelli di sicurezza sempre più adeguati per i nostri concittadini”, ha affermato il deputato.

Rizzetto ha inoltre sottolineato che il rafforzamento degli organici rappresenta un “segnale concreto dell’attenzione del Governo Meloni sul tema della sicurezza e del presidio del territorio”.

Il Ministero dell’Interno, nel suo ruolo istituzionale, si occupa della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e del contrasto alla criminalità, e del coordinamento delle forze di polizia. Attraverso iniziative mirate come il Servizio di Vigilanza estiva, il Ministero intende rispondere efficacemente alle esigenze di sicurezza dei cittadini, specialmente in periodi di elevata affluenza e mobilità, come la stagione estiva.