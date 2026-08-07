Tre motociclisti sono rimasti feriti nella mattinata del 7 agosto 2026 a seguito di due distinti incidenti stradali avvenuti tra Numana e Sirolo, in provincia di Ancona. Gli episodi hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorsi, con uno dei centauri trasportato in codice rosso tramite eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, evidenziando la gravità di uno degli scontri.

Gli incidenti e i soccorsi immediati

Il primo grave sinistro si è verificato a Numana, precisamente in via Jesi, dove uno scontro ha coinvolto ben due motociclette e una vettura.

Uno dei due motociclisti coinvolti è stato il ferito più grave, trasferito d'urgenza con l'eliambulanza. L'altro centauro, anch'egli rimasto ferito nell'impatto, è stato invece trasportato in ospedale tramite ambulanza per le cure necessarie. Poco dopo, un secondo incidente ha interessato la vicina località di Sirolo: qui, una moto si è scontrata con un pulmino turistico. Anche in questo caso, il conducente del motociclo ha riportato ferite ed è stato prontamente assistito dal personale del 118. In entrambi i frangenti, le squadre di soccorso sanitario sono intervenute con celerità per fornire assistenza immediata ai feriti e coordinare i trasferimenti verso le strutture ospedaliere della zona.

Contesto stradale e precedenti a Sirolo

La zona costiera tra Numana e Sirolo è nota per un traffico veicolare intenso, soprattutto durante il periodo estivo, con una significativa presenza di motocicli e mezzi turistici che contribuiscono a rendere la viabilità particolarmente complessa. Le autorità locali, inclusi i carabinieri, sono intervenute sui luoghi degli incidenti non solo per gestire la viabilità e garantire la sicurezza, ma anche per avviare le indagini volte a ricostruire con precisione la dinamica di ciascun sinistro. È opportuno ricordare che la località di Sirolo non è nuova a episodi di questo tipo: il 28 giugno 2026, infatti, un altro incidente stradale si era verificato in via Vivaldi.

In quell'occasione, un centauro era rimasto ferito in uno scontro con un'automobile avvenuto all'altezza di uno "stop".

Per l'episodio di giugno, era stato inizialmente allertato l'elicottero Icaro da Torrette, ma l'intervento era stato successivamente annullato poiché le condizioni del ferito si erano rivelate, fortunatamente, meno gravi del previsto. Sul posto erano intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui la Croce Gialla di Camerano, la Croce Bianca di Numana, i vigili del fuoco e i carabinieri, a testimonianza della complessità della gestione di tali eventi. Le forze dell'ordine continuano a mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza stradale nell'area, proseguendo nelle attività di monitoraggio e di ricostruzione dettagliata delle circostanze che hanno portato a questi recenti e precedenti incidenti.