Nella mattinata di venerdì 7 agosto 2026, intorno alle ore 11:30, è stato completato e rimosso il cantiere che aveva interessato un tratto cruciale dell'autostrada A14 Bologna–Taranto. L'intervento ha riguardato specificamente il segmento compreso tra le località di Roseto e Pineto, in direzione Pescara, e ha permesso di ripristinare pienamente la viabilità sulla carreggiata sud. Questa operazione segna la conclusione di una fase di lavori urgenti, resi indispensabili a seguito di un incidente verificatosi il giorno precedente.

Ripristino della viabilità dopo l'incendio di un mezzo pesante

Il cantiere, posizionato con urgenza all'altezza del chilometro 347, era stato allestito per fronteggiare le conseguenze di un grave evento. Nel pomeriggio di ieri, infatti, un mezzo pesante era stato coinvolto in un incendio, causando danni significativi al piano viabile dell'autostrada. L'intervento di ripristino ha permesso di riparare le sezioni danneggiate, garantendo così il ritorno alle condizioni di sicurezza e regolarità necessarie per la circolazione. La tempestiva rimozione del cantiere era un obiettivo prioritario per minimizzare i disagi e assicurare la fluidità del traffico su una delle principali arterie stradali del paese.

Situazione del traffico: persistono code a tratti verso sud

Nonostante la positiva conclusione dei lavori e la conseguente riapertura completa del tratto interessato, la situazione del traffico sull'A14 continua a richiedere attenzione. Tra le località di Grottammare e Pescara, in direzione sud, si registrano ancora code a tratti. Questi rallentamenti sono imputabili principalmente al traffico intenso che caratterizza il periodo e la giornata. Le autorità preposte al controllo della viabilità stanno monitorando costantemente la situazione, invitando gli automobilisti a prestare la massima prudenza e a considerare possibili tempi di percorrenza maggiori. La presenza di rallentamenti diffusi in diversi punti del percorso autostradale conferma la necessità di mantenere alta la guardia sulla gestione del flusso veicolare.