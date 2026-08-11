Un giovane di 23 anni, di origine bangladese, è stato accoltellato nella serata di ieri a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. L'episodio di violenza si è verificato in piazza Elena d’Aosta, richiedendo l'intervento immediato dei carabinieri, allertati dal numero di emergenza 112.

Il 23enne, dopo aver ricevuto i primi soccorsi presso la clinica Santa Lucia, è stato inizialmente trasferito all’ospedale di Nola. Data la gravità delle ferite riportate, e in particolare a causa di un polmone perforato, si è reso necessario un ulteriore trasferimento d'urgenza all'Ospedale del Mare.

Le sue condizioni sono attualmente giudicate gravi e la prognosi resta riservata.

Le forze dell'ordine hanno prontamente avviato le indagini per fare luce sull'accaduto. I militari stanno ascoltando alcuni amici della vittima, presenti sul posto al momento dell'aggressione, per raccogliere testimonianze utili. Al momento, i motivi dell’aggressione non sono ancora stati chiariti, ma le investigazioni si stanno concentrando in modo specifico all’interno della comunità bangladese residente a San Giuseppe Vesuviano.

Indagini sulla comunità bangladese

I carabinieri sono impegnati nella raccolta di ogni elemento utile per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e per individuare i responsabili di questo grave atto di violenza.

La presenza della comunità bangladese nel territorio di San Giuseppe Vesuviano è significativa. Tale rilevanza ha già richiamato l'attenzione delle autorità in relazione a recenti indagini che hanno coinvolto cittadini di questa nazionalità in episodi di violenza e aggressioni. Questo contesto rende le attuali investigazioni particolarmente delicate e mirate.

Precedenti episodi di violenza e sicurezza

Il territorio di San Giuseppe Vesuviano e le aree limitrofe hanno registrato negli ultimi mesi una particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine verso episodi che hanno coinvolto la comunità bangladese. In diverse occasioni, sono state documentate aggressioni e rapine ai danni di cittadini di origine bangladese, con l'intervento risolutivo dei carabinieri della compagnia di Nola e della stazione locale.

Le precedenti indagini hanno permesso di individuare e smantellare gruppi criminali che prendevano sistematicamente di mira membri della comunità, perpetrando episodi di violenza fisica e minacce.

Un esempio significativo risale ai mesi di gennaio e febbraio, quando una banda è stata arrestata per aver aggredito e rapinato cittadini bangladesi nel comune limitrofo di San Gennaro Vesuviano. Questi episodi hanno evidenziato una vulnerabilità specifica all'interno della comunità. Le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente la situazione, intensificando i controlli e le attività investigative per garantire la sicurezza di tutti i residenti e delle diverse comunità presenti nell'area vesuviana, prevenendo ulteriori atti di violenza e criminalità.