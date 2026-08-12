Un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Potenza ha portato all'arresto in flagranza di reato di un giovane uomo, responsabile di una truffa odiosa ai danni di un'anziana donna. L'episodio, che ha scosso il capoluogo lucano, ha visto il malvivente utilizzare una tecnica subdola e ingannevole: fingendo un falso e grave incidente stradale del figlio della vittima, è riuscito a ingannarla e a farsi consegnare numerosi monili e oggetti preziosi. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di interrompere l'azione criminosa, sorprendendo il truffatore e ponendo fine al suo tentativo di frode.

Il recupero della refurtiva e la convalida dell'arresto

Grazie alla rapidità e all'efficacia dell'azione della Polizia, gli oggetti preziosi sottratti all'anziana signora sono stati recuperati. Questo ha permesso la loro immediata restituzione alla legittima proprietaria, un gesto che ha mitigato il trauma subito. L'arresto del giovane è stato prontamente convalidato dalle autorità giudiziarie competenti, che hanno riconosciuto la validità delle prove e la necessità di procedere legalmente. Questa operazione non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro di costante attenzione che la Questura di Potenza dedica alla protezione delle persone anziane, spesso bersaglio di raggiri. La vulnerabilità di questa fascia della popolazione rende indispensabile un'azione mirata per contrastare tali fenomeni criminali.

L'impegno della Polizia nella prevenzione delle truffe agli anziani

La lotta contro le truffe ai danni degli anziani rappresenta una priorità per le forze dell'ordine a Potenza. L'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza si è distinto per la sua proattività e i risultati ottenuti. Solo nell'ultimo mese, infatti, l'instancabile lavoro degli agenti ha permesso di sventare quattro tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Questi interventi preventivi sono cruciali e dimostrano l'efficacia delle strategie messe in atto per identificare e neutralizzare i potenziali truffatori prima che vadano a buon fine. Le attività rientrano in un più ampio programma di prevenzione e contrasto ai reati che colpiscono le fasce più fragili della società, con un'attenzione particolare alla sicurezza e al benessere degli anziani, garantendo maggiore serenità e protezione.