Un giudizio immediato è stato disposto per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla Procura di Forlì di aver causato la morte di anziani pazienti durante il trasporto in ambulanza. L'udienza è stata fissata per il 15 ottobre presso la Corte d’assise a Forlì, segnando un passo significativo nel procedimento giudiziario. Le gravi accuse hanno portato Spada a essere attualmente detenuto in carcere con misura cautelare.

Il Caso Deanna Mambelli e le Altre Indagini

Il fulcro del processo si concentra sulla tragica scomparsa di Deanna Mambelli, una donna di 85 anni deceduta il 25 novembre 2025.

Questo specifico episodio è l'omicidio per il quale Luca Spada si trova in stato di detenzione. I familiari della vittima, in cerca di giustizia, sono assistiti dagli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli, che seguono attentamente ogni fase del procedimento.

Oltre al caso Mambelli, le indagini della Procura di Forlì proseguono attivamente. Altri cinque decessi, anch'essi contestati a Spada e avvenuti in circostanze sospette, sono tuttora oggetto di approfondite verifiche. Queste indagini parallele potrebbero ampliare ulteriormente il quadro accusatorio nei confronti dell'ex soccorritore.

Il Procedimento Giudiziario e la Difesa

La difesa di Luca Spada è affidata agli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi, che avranno il compito di sostenere la sua posizione di fronte alla Corte d'assise.

La decisione di procedere con il giudizio immediato, disposta dalla Procura di Forlì, riflette la convinzione degli inquirenti di aver raccolto elementi probatori sufficienti per portare il caso direttamente al dibattimento, senza passare per l'udienza preliminare. Questa scelta procedurale sottolinea la gravità delle accuse mosse e l'urgenza di arrivare a una definizione giudiziaria.

Il Contesto della Croce Rossa Italiana

La vicenda assume una particolare risonanza considerando il contesto in cui operava l'accusato. La Croce Rossa Italiana è un'organizzazione umanitaria di primaria importanza, riconosciuta per il suo impegno capillare su tutto il territorio nazionale. La sua missione è focalizzata sul soccorso sanitario, l'assistenza sociale e la protezione civile, svolgendo un ruolo cruciale nel trasporto di pazienti e nella gestione delle emergenze.

L'associazione collabora attivamente con le autorità sanitarie e le istituzioni locali, con l'obiettivo primario di prevenire e alleviare la sofferenza umana, promuovendo la tutela della vita e della salute senza alcuna forma di discriminazione. Le accuse rivolte a un ex membro di tale istituzione evidenziano la delicatezza e la responsabilità insite nel ruolo di soccorritore.