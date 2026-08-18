La Guardia di Finanza di Grosseto ha scoperto una presunta maxi frode milionaria legata al Superbonus 110%. L'operazione, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria, ha rivelato la creazione e commercializzazione di crediti fiscali fittizi. Questi crediti erano generati da lavori edilizi mai realizzati o solo parzialmente eseguiti. L'indagine ha portato al sequestro preventivo di crediti fiscali per oltre 36 milioni di euro; i crediti illecitamente maturati supererebbero i 40 milioni.

Gli investigatori hanno ricostruito come le società coinvolte avrebbero falsamente attestato l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione.

Tale condotta ha generato crediti d'imposta non spettanti, successivamente ceduti a terzi o usati in compensazione con debiti fiscali. L'operazione si inserisce in un contesto di controlli rafforzati sui bonus edilizi, con attenzione alle frodi che sfruttano le agevolazioni fiscali per la riqualificazione immobiliare.

Il Meccanismo della Frode e le Indagini in Corso

L'attività investigativa ha permesso di individuare un sistema organizzato che, tramite documentazione falsa e dichiarazioni mendaci, ha consentito la creazione di crediti fiscali non reali. Gli accertamenti hanno coinvolto numerosi soggetti economici e professionisti del settore edilizio e fiscale. La Guardia di Finanza ha precisato che le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e verificare l'eventuale coinvolgimento di altri.

Il Superbonus 110% e la Prevenzione delle Frodi

Il Superbonus 110% è una misura governativa che incentiva interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico negli edifici. Permette ai beneficiari una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute, con la possibilità di cedere il credito d'imposta a terzi. L'Agenzia delle Entrate svolge controlli e verifiche sulla corretta applicazione della normativa, prevenendo abusi e frodi legate all'utilizzo dei bonus edilizi.