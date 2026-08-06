Attimi di apprensione si sono vissuti nel tardo pomeriggio del 5 agosto 2026 al largo di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove una barca a vela di circa dieci metri ha richiesto un intervento urgente della Guardia Costiera a causa di una falla nello scafo. L'allarme è scattato intorno alle ore 19, quando il timoniere dell'imbarcazione, con a bordo due persone, ha prontamente contattato il numero di emergenza 1530 per segnalare la grave infiltrazione d'acqua.

La macchina dei soccorsi si è attivata con immediatezza. Sul posto sono giunte la motovedetta della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, operativa 24 ore su 24, e il gommone dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio.

Quest'ultimo mezzo era impegnato nell'ambito dell'operazione estiva "Mare e Laghi Sicuri 2026", un'iniziativa cruciale per la sicurezza marittima. Una volta raggiunta l'unità in difficoltà, i militari hanno rapidamente accertato la presenza della falla, verificato le condizioni di salute dei due diportisti e scortato l'imbarcazione fino al porto di Porto San Giorgio, dove è approdata in totale sicurezza. Entrambe le persone a bordo sono state trovate in buone condizioni e, fortunatamente, non hanno riportato alcuna conseguenza fisica.

Il tempestivo intervento della Guardia Costiera

L'efficacia dell'intervento è stata garantita dalla sinergia tra i mezzi e il personale della Guardia Costiera. La motovedetta della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, con la sua costante operatività, e il gommone dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio hanno dimostrato una notevole prontezza.

La scorta dell'imbarcazione in avaria fino al porto sicuro di Porto San Giorgio ha rappresentato il culmine di un'operazione condotta con professionalità e rapidità, evitando che la situazione potesse degenerare e mettendo al sicuro i due occupanti.

L'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026": un presidio costante

L'episodio si inserisce nel più ampio contesto dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026", la campagna estiva della Guardia Costiera dedicata alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. Questa iniziativa, attiva dal 16 giugno al 20 settembre, mobilita un imponente dispositivo: oltre tremila uomini e donne, circa 450 mezzi navali e 19 assetti aerei, dispiegati lungo gli oltre ottomila chilometri di coste italiane e nei principali bacini lacustri nazionali.

Nel tratto di competenza della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, che si estende per 51 chilometri di litorale e include dieci comuni, tra cui proprio Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio, l'operazione rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei bagnanti e dei naviganti.