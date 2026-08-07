Il Premio Nobel Giorgio Parisi ha inviato un messaggio di solidarietà alla comunità di Spin Time, sottolineando l'importanza di sostenere chi combatte l'emarginazione. Parisi ha ricordato la conferenza di quattro anni fa a Spin Time, sul tema "fare ordine nel disordine", colpito dalla loro vivacità. Nella missiva, ha spiegato che nei sistemi complessi e nelle comunità, connessioni e collaborazione sono cruciali per superare le crisi. Spin Time dimostra straordinaria solidarietà e organizzazione, con donne, bambini, adolescenti, anziani e lavoratori che affrontano le difficoltà.

Solidarietà e impegno collettivo

Cambiamenti nascono dall'unione di persone per affrontare problemi comuni. Ha citato le lotte dei lavoratori dell’edilizia e per il diritto alla casa, esempi di come la dignità sia frutto dell’impegno collettivo. Anche nell'instabilità può emergere un nuovo equilibrio, ma ciò richiede tempo, attenzione e cura. Le comunità necessitano di sostegno, ascolto e accompagnamento. L’esperienza di Spin Time è preziosa; iniziative simili sono fondamentali per ridurre le disuguaglianze, eliminare l’emarginazione e costruire solidarietà costruttiva. Parisi ha affermato che “le diseguaglianze, l’emarginazione sono i tarli che minano la nostra democrazia e dovrebbe essere tutti dalla parte di chi le combatte concretamente, non solo a parole”.

Giorgio Parisi: scienziato e impegno sociale

Giorgio Parisi è un fisico italiano noto per i suoi studi sui sistemi complessi, esplorando l’organizzazione dal disordine e le interazioni tra le parti. Ha spesso sottolineato la responsabilità degli scienziati nel promuovere pace e collaborazione. Il suo impegno si riflette nella ricerca e nel sostegno a iniziative di solidarietà e inclusione.

La missiva si conclude con un messaggio agli attivisti e a chi sta offrendo aiuto e solidarietà: “A tutte le persone di Spin Time e a chi sta offrendo aiuto, assistenza e solidarietà: mando il mio sostegno. Auguro che questa giornata sia un momento di forza, di incontro e di speranza”.