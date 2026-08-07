La Guardia di Finanza di La Spezia ha messo a segno un importante sequestro di accessori contraffatti, destinati alla vendita sulle spiagge locali. L'operazione, che ha portato al recupero di 270 articoli falsificati delle più prestigiose case di moda, si inserisce nel più ampio contesto di contrasto al commercio abusivo durante la stagione estiva.

L'intervento delle Fiamme Gialle è scattato in zona Felettino, dove è stata fermata un'automobile condotta da un uomo di origini senegalesi. Quest'ultimo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati legati alla contraffazione.

Il controllo del veicolo ha permesso di rinvenire alcuni capi "tarocchi", un indizio che ha immediatamente fatto scattare una perquisizione domiciliare.

Nell'abitazione dell'uomo, i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di merce illecita. Tra gli articoli sequestrati figurano borse, cinghie, portamonete, foulard, pochette e portachiavi, tutti recanti i loghi falsificati di marchi di lusso internazionali come Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Fendi, Dior e Saint Laurent. La sofisticazione della contraffazione era tale che gli accessori erano corredati da false certificazioni di garanzia, cartellini ed etichette, rendendoli difficilmente distinguibili dagli originali a un occhio inesperto.

Gli accertamenti successivi hanno rivelato che l'intera partita di merce era stata prodotta a Hong Kong.

A seguito del ritrovamento, l'uomo è stato denunciato per reati gravi, tra cui l'introduzione nel territorio nazionale, la detenzione e la vendita di prodotti con marchi contraffatti. Questa azione legale sottolinea la serietà con cui le autorità affrontano il fenomeno della contraffazione, che non solo danneggia l'economia legale ma espone anche i consumatori a prodotti di dubbia qualità e sicurezza.

Contrasto al Commercio Illegale sulle Coste Italiane

L'operazione di La Spezia si inserisce in un più ampio quadro di controlli intensificati contro il commercio abusivo lungo le coste italiane, in particolare durante la stagione estiva.

Un esempio significativo è rappresentato dalle recenti azioni condotte a Senigallia, dove la Guardia di Finanza e la Polizia Locale hanno realizzato due distinte operazioni che hanno portato al maxi sequestro di oltre 2.000 articoli venduti illegalmente sulle spiagge della città marchigiana.

L'intervento più consistente a Senigallia, a cura delle Fiamme Gialle, ha riguardato il monitoraggio dei lungomare di ponente e levante. Dopo un'attenta fase di osservazione, sono stati fermati diversi venditori ambulanti abusivi, con il conseguente sequestro di circa 1.800 prodotti. Tra questi, capi di abbigliamento, borse, occhiali da sole privi della marcatura CE, articoli di bigiotteria, cappelli, bandane e altri accessori, tutti sprovvisti delle certificazioni di sicurezza previste dalla normativa.

Le violazioni amministrative contestate ai venditori prevedono sanzioni pecuniarie comprese tra 516 euro e oltre 25.000 euro.

Un secondo intervento, eseguito dalla Polizia Locale di Senigallia, ha avuto luogo tra gli stabilimenti balneari 85 e 87 del lungomare Alighieri. In questo caso, all'arrivo delle pattuglie, i venditori abusivi hanno abbandonato la merce per eludere i controlli. Sono stati recuperati e sequestrati oltre 200 articoli, tra prodotti palesemente contraffatti e merce destinata alla vendita senza la necessaria autorizzazione.

Queste operazioni congiunte confermano il fermo impegno delle forze dell'ordine nel contrasto all'abusivismo commerciale. Questo fenomeno, oltre a danneggiare gravemente il commercio regolare e gli operatori che rispettano le regole, incide negativamente sul decoro delle spiagge e, aspetto non meno importante, sulla sicurezza dei consumatori, specialmente nel pieno della stagione turistica, quando l'afflusso di bagnanti è massimo.