Una significativa manifestazione ha animato la Val di Susa, riunendo un'ampia coalizione di gruppi e movimenti a sostegno del fronte No Tav. L'iniziativa ha visto la partecipazione di realtà diverse, dai giovani attivisti di Fridays for Future ai cosiddetti "guerrieri No Vax", affiancati da numerose altre associazioni ambientaliste e antagoniste. Tutti uniti nell'opposizione alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, un progetto che da anni suscita un dibattito acceso e una forte resistenza locale.

L'ampia partecipazione contro la Torino-Lione

La protesta ha catalizzato un'opposizione trasversale al progetto Tav, richiamando attivisti da diverse regioni. Tra i partecipanti, i giovani di Fridays for Future hanno portato le loro istanze per la tutela dell'ambiente e contro il cambiamento climatico. Erano presenti anche gruppi critici verso le vaccinazioni obbligatorie, noti come "guerrieri No Vax", e altre associazioni dedicate alla difesa del territorio e movimenti antagonisti. Questa eterogenea partecipazione ha mostrato la capacità del movimento No Tav di unire diverse battaglie.

Le motivazioni e lo svolgimento della protesta

Durante la manifestazione, i partecipanti hanno espresso la loro solidarietà al movimento No Tav, ribadendo la contrarietà all'opera e l'urgenza di tutelare il territorio della Val di Susa.

Striscioni e slogan hanno scandito la protesta contro la Tav, evidenziando la difesa dell'ecosistema locale e la richiesta di alternative al progetto ferroviario. Gli organizzatori hanno sottolineato come la presenza di realtà diverse dimostri una "capacità di unire le lotte contro le grandi opere considerate inutili e dannose". L'evento si è svolto in un clima pacifico e ordinato, senza incidenti di rilievo, accogliendo un pubblico eterogeneo di giovani, famiglie e attivisti storici della resistenza No Tav. Il movimento continua a rappresentare un punto di riferimento cruciale per le proteste contro le grandi opere, mantenendo alta l'attenzione sulla questione della Torino-Lione e sulle sue possibili ripercussioni ambientali e sociali.