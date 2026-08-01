Un vasto incendio di sterpaglie ha causato la chiusura temporanea della statale 650 ‘di Fondo Valle Trigno’, conosciuta anche come Trignina, nel territorio di Dogliola, in provincia di Chieti. L'interruzione, che ha interessato entrambe le direzioni di marcia, si è resa necessaria all'altezza del chilometro 61,600, a seguito della rapida propagazione delle fiamme che hanno minacciato la sicurezza della viabilità.

Per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza degli automobilisti, l'Anas ha immediatamente predisposto deviazioni in loco. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnate in un'azione coordinata volta a gestire la circolazione e a ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

L'estensione dell'incendio ha richiesto una risposta tempestiva e ben organizzata per mitigare i rischi per la sicurezza stradale e limitare i disagi per i viaggiatori.

Operazioni di contenimento e sicurezza

Le squadre operative, con il supporto delle autorità locali, hanno lavorato incessantemente per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area interessata. L'intervento rapido e mirato è stato cruciale per prevenire conseguenze più gravi, sia per la viabilità che per le zone circostanti. Le autorità preposte alla gestione dell'emergenza hanno diramato un appello agli automobilisti, invitandoli a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite sul posto e a utilizzare le deviazioni predisposte.

La collaborazione dei conducenti è fondamentale per agevolare le operazioni e consentire un celere ritorno alla normalità delle condizioni di transito.

Recenti episodi di incendi nel Chietino

L'incendio che ha colpito Dogliola si inserisce in un contesto più ampio di emergenze legate ai roghi di vegetazione che hanno interessato la provincia di Chieti nelle scorse settimane. Il territorio di Dogliola, in particolare, era già stato teatro di simili episodi. Nel corso del mese di giugno, infatti, diversi fronti di incendio si erano sviluppati nell’area interna del Vastese, coinvolgendo simultaneamente i territori di ben quattro Comuni. In quella circostanza, le fiamme avevano interessato un'area stimata di circa 15 ettari solo a Dogliola, richiedendo l'impiego massiccio di risorse.

Per le operazioni di spegnimento erano state mobilitate due squadre dei vigili del fuoco, numerosi volontari antincendio boschivo e un Canadair, la cui azione aerea si era rivelata determinante. Anche in altri comuni limitrofi, come Cupello, Scerni e Castelguidone, si erano registrati incendi di notevole entità, con superfici colpite comprese tra i 15 e i 25 ettari. Grazie agli interventi coordinati e alla sinergia tra le diverse forze in campo, tutti i roghi erano stati riportati sotto controllo e le successive operazioni di bonifica avevano permesso di scongiurare ulteriori pericoli.