Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel Cosentino, in prossimità dell’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria, all’altezza di Firmo. Il denso fumo ha invaso la sede autostradale, compromettendo visibilità e sicurezza, e ha reso necessaria la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate da parte della Polizia Stradale.

La squadra dei Vigili del fuoco di Castrovillari è intervenuta per le operazioni di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza. La viabilità resterà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Chiusura e deviazioni sulla A2

L’incendio ha interessato il tratto dell’A2 tra Morano Calabro e Frascineto, nel Cosentino, causando pesanti disagi. È stata disposta la chiusura provvisoria della carreggiata in direzione sud tra i due svincoli, per garantire la sicurezza e l’intervento delle squadre operative.

Il traffico è deviato su viabilità alternativa: uscita obbligatoria a Morano Calabro e rientro agli svincoli di Frascineto o Sibari, in base alla destinazione. Personale Anas ed enti competenti sono sul posto per la gestione e il monitoraggio dell’incendio.

Raccomandazioni per la circolazione

Le autorità raccomandano agli automobilisti diretti verso la Calabria meridionale massima attenzione, di seguire le indicazioni sul posto e prevedere rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi. La riapertura del tratto autostradale avverrà solo a condizioni di sicurezza ripristinate.