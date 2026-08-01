L'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna ha diffuso una nota per richiamare l'attenzione sul rischio di spostare il focus dalla memoria dell'attentato del 2 agosto 1980 ad altri temi. L'intervento giunge in risposta a recenti dichiarazioni che, secondo l'Associazione, potrebbero deviare l'attenzione pubblica dal ricordo delle vittime e dalla ricerca della verità sulla strage.

Il richiamo alla memoria dell'attentato

L'Associazione sottolinea con fermezza che "non bisogna spostare l'attenzione su altro", ribadendo l'importanza cruciale di mantenere alta la concentrazione sulla memoria dell'attentato che colpì la stazione di Bologna il 2 agosto 1980.

La nota evidenzia in particolare il pericolo che discussioni su argomenti diversi possano offuscare il ricordo delle ottantacinque vittime e delle centinaia di feriti di quell'evento tragico.

L'impegno costante dell'Associazione

L'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna si impegna da anni per la tutela della memoria delle vittime e per la promozione di iniziative volte a mantenere viva l'attenzione pubblica sull'attentato. In occasione delle commemorazioni annuali, l'Associazione invita istituzioni, cittadini e media a concentrarsi sulla ricerca della verità e sulla giustizia, evitando di deviare il dibattito pubblico verso temi non direttamente collegati alla strage.

La strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, rappresenta uno degli episodi più gravi della storia italiana recente. L'Associazione ribadisce il proprio ruolo fondamentale nella difesa della memoria delle vittime e nella richiesta incessante di chiarezza su quanto accaduto.