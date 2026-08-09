Un tragico incidente stradale ha scosso la mattinata nell'entroterra imperiese, causando la morte di un motociclista di circa 50 anni. L'evento si è verificato lungo la strada statale 28 del Colle di Nava, nel territorio del Comune di Chiusanico, in provincia di Imperia. Lo scontro fatale, che ha coinvolto una motocicletta e un'automobile, è avvenuto all'interno della galleria Madonna degli Angeli, un punto nevralgico per la viabilità locale.

I soccorsi e la gestione del traffico

Immediatamente dopo l'incidente, i sanitari del 118 di Imperia sono giunti sul posto con la massima urgenza.

Nonostante i loro sforzi e i tentativi di rianimazione, purtroppo non è stato possibile salvare la vita del motociclista. La gravità dell'accaduto ha richiesto la temporanea chiusura al traffico del tratto della strada statale 28 interessato, in entrambe le direzioni. Questa misura si è resa necessaria per permettere lo svolgimento delle delicate operazioni di soccorso in sicurezza e per consentire i primi rilievi da parte delle autorità. La chiusura ha inevitabilmente generato disagi alla circolazione, trattandosi di un'arteria di grande importanza. Successivamente, il personale di Anas, l'ente gestore della rete stradale, ha provveduto con celerità alla riapertura della carreggiata, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, garantendo il regolare deflusso del traffico.

Le indagini per ricostruire la dinamica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le procedure per effettuare i rilievi tecnici approfonditi e raccogliere tutte le informazioni utili a chiarire l'accaduto. Fondamentale per la comprensione dell'incidente è stata l'audizione dei testimoni presenti al momento dello scontro, le cui dichiarazioni saranno cruciali per le indagini. L'obiettivo primario delle forze dell'ordine è ricostruire l'esatta dinamica che ha portato a questo fatale impatto all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Questa galleria, con una lunghezza di circa 1,7 chilometri, rappresenta un elemento infrastrutturale cruciale della strada statale 28 del Colle di Nava.

La SS28 è infatti un'importante arteria di collegamento, la cui gestione e manutenzione è affidata ad Anas, che unisce la provincia di Imperia con il Piemonte e altre significative località della Liguria. La sua rilevanza per la viabilità locale è indiscussa, in quanto facilita il transito veicolare e il collegamento tra l'entroterra imperiese e le aree circostanti, rendendo l'incidente ancora più impattante per la comunità e per il flusso di traffico regionale. Le autorità continueranno le indagini per accertare ogni responsabilità e prevenire futuri simili eventi.