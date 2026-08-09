Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Ancona nella notte tra l'8 e il 9 agosto 2026, culminando in un parapiglia al Pronto soccorso e l'arresto di tre persone. Tutto ha avuto inizio con una violenta lite in strada, degenerata poi in aggressioni all'interno della struttura ospedaliera.

L'incidente iniziale si è verificato nei pressi di un esercizio commerciale nella zona del Piano. Qui, una discussione per futili motivi è rapidamente sfociata in una colluttazione tra un uomo di origini filippine e un uomo di origini kosovare. Quest'ultimo, in particolare, si trovava in uno stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all'abuso di sostanze.

La Polizia di Stato, con l'intervento tempestivo della Squadra Volanti della Questura, è riuscita a riportare la calma sul luogo della rissa. Successivamente, il personale del 118 ha provveduto a trasportare separatamente i due uomini al Pronto soccorso cittadino per le cure necessarie.

Tuttavia, la situazione è ulteriormente precipitata all'interno dell'ospedale. Mentre i due feriti erano in attesa, sono sopraggiunti il fratello del soggetto di origini kosovare e un altro uomo di origini peruviane. Questi hanno iniziato ad aggredire verbalmente il personale sanitario, creando un clima di forte tensione. La situazione è degenerata quando i due hanno spintonato una guardia giurata in servizio, intervenuta per prestare ausilio e proteggere gli operatori.

Di fronte a questa nuova escalation di violenza, gli agenti delle Volanti, già presenti sul territorio, sono dovuti intervenire nuovamente, questa volta all'interno del Pronto soccorso.

A seguito dell'intervento, i tre uomini – i due fratelli e il loro conoscente – sono stati accompagnati in Questura. Qui, sono stati formalmente arrestati con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso. Il pubblico ministero di turno ad Ancona ha successivamente disposto per loro la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

L'intervento delle forze dell'ordine e le misure cautelari

L'episodio ha richiesto un duplice e risoluto intervento delle forze dell'ordine.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno dovuto operare in due distinti momenti: prima per sedare la violenta colluttazione in strada e poi per gestire il caos e le aggressioni all'interno del Pronto soccorso. La guardia giurata, spintonata durante l'aggressione ai sanitari, aveva cercato di tutelare l'incolumità del personale medico e infermieristico. La prontezza d'intervento ha permesso di contenere la situazione e di procedere con gli arresti dei tre responsabili, ora sottoposti a domiciliari su disposizione del pubblico ministero, in attesa delle successive fasi giudiziarie.

L'azione della Polizia di Stato per la sicurezza pubblica

La Questura di Ancona, attraverso la sua Squadra Volanti, ha dimostrato la sua costante prontezza nell'affrontare situazioni di emergenza e nel garantire la sicurezza pubblica.

Gli interventi rapidi e coordinati, sia sul luogo della rissa che all'interno della struttura ospedaliera, sono stati cruciali per ripristinare l'ordine e tutelare l'incolumità dei cittadini e del personale sanitario. L'azione della Polizia di Stato in questi contesti è fondamentale per prevenire ulteriori escalation di violenza e assicurare che la giustizia faccia il suo corso, garantendo il regolare svolgimento delle attività essenziali, come quelle sanitarie, anche in momenti di crisi.