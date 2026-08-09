La garante regionale delle persone detenute, Monica Formaiano, ha posto l'accento sulla cruciale necessità di assicurare i diritti fondamentali e un reale reinserimento sociale per le persone private della libertà. In occasione della Giornata internazionale per la giustizia nelle carceri, celebrata il 10 agosto, Formaiano ha ribadito l'urgenza di promuovere un sistema penitenziario che sappia coniugare sicurezza, legalità e rispetto della dignità umana, favorendo ogni iniziativa volta a garantire percorsi d'inserimento effettivi.

Richiamando l'articolo 27 della Costituzione, la garante ha enfaticamente sottolineato come la pena debba tendere alla rieducazione dei condannati.

Ha quindi evidenziato il dovere irrinunciabile delle istituzioni di investire in modo strutturale e significativo in concrete opportunità di istruzione, formazione professionale e adeguata assistenza sanitaria e psicologica. L'obiettivo è trasformare il periodo di detenzione in un autentico percorso di responsabilizzazione e di effettivo reinserimento nella società. "La giustizia nelle carceri," ha affermato Formaiano, "significa assicurare condizioni di vita dignitose e tutelare la salute fisica e mentale, affinché la pena mantenga la propria funzione costituzionale senza mai trasformarsi in sofferenza o abbandono."

Criticità e Interventi nelle Strutture Piemontesi

La garante ha inoltre affrontato le significative criticità che affliggono le strutture penitenziarie piemontesi, ulteriormente aggravate dalle elevate temperature registrate nelle ultime settimane.

Ha evidenziato l'importanza di mantenere un elevato livello di vigilanza e di adottare con tempestività ogni utile accorgimento e adeguate misure organizzative. Questo è fondamentale per tutelare il benessere psicofisico delle persone detenute, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, quali gli anziani e coloro che sono affetti da patologie croniche.

Per monitorare l'efficacia delle azioni intraprese, Monica Formaiano ha intensificato, nelle scorse settimane, le visite agli istituti penitenziari del Piemonte. Tra gli interventi disposti dall'Amministrazione penitenziaria per mitigare i disagi legati alle ondate di calore, figurano l'acquisto di nuovi dispositivi di refrigerazione e la puntuale rimodulazione delle attività quotidiane, specialmente durante le ore più calde della giornata.

Impegno per i Diritti e la Sicurezza Collettiva

Rinnovando il suo fermo impegno, Formaiano ha assicurato che continuerà a vigilare sul pieno rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale e a promuovere attivamente una cultura della pena saldamente fondata sulla legalità. Ha concluso la sua dichiarazione affermando che una giustizia veramente efficace non si misura unicamente con la certezza della pena, ma anche, e soprattutto, con la sua capacità di offrire effettive possibilità di cambiamento. Questo approccio è cruciale per ridurre la recidiva e per rafforzare la sicurezza collettiva attraverso percorsi concreti di inclusione e recupero sociale.