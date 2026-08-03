Un tragico incidente stradale ha funestato la notte tra il 2 e il 3 agosto 2026 lungo la vecchia statale 125, nel territorio di Sinnai, all'altezza del bivio per Burranca. La vittima è Natalina Lugas, una donna di 71 anni residente a Quartu, che ha perso la vita nello scontro. La carambola ha coinvolto tre veicoli: una Volkswagen Golf, una Ford Kuga e una Peugeot 2008.

Le cause esatte dell'incidente rimangono oggetto di indagine da parte della polizia stradale. Secondo le prime ricostruzioni, le tre vetture si sono urtate violentemente. A seguito dell'impatto, la Peugeot 2008 è finita fuori strada.

La gravità della situazione ha innescato una rapida catena di soccorsi.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenute diverse squadre di emergenza. La polizia stradale ha avviato i rilievi, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e il personale del 118 ha prestato le prime cure. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per la 71enne Natalina Lugas non c'è stato nulla da fare, e il suo decesso è stato constatato sul posto.

Il bilancio dei feriti e le indagini

Oltre alla vittima, il bilancio dell'incidente registra anche quattro persone ferite. Tutti sono stati trasportati d'urgenza nei vari ospedali cittadini. Sebbene ricoverati in codice rosso per dinamica, le loro condizioni non desterebbero, al momento, particolari preoccupazioni.

I feriti sono sotto stretta osservazione medica per accertamenti e cure necessarie.

La polizia stradale prosegue con meticolosità il suo lavoro di accertamento. Gli agenti sono impegnati nella raccolta di testimonianze, nell'analisi dei segni sull'asfalto e nell'esame dei danni ai veicoli. L'obiettivo è determinare con precisione l'esatta dinamica che ha portato alla carambola e individuare eventuali responsabilità. Ogni elemento è cruciale per fare piena luce su questo tragico evento.

La Statale 125: un'arteria strategica e la sicurezza

La strada statale 125, conosciuta anche come Orientale Sarda, rappresenta una delle principali arterie di collegamento della regione, attraversando numerosi comuni della provincia di Cagliari.

La sua importanza strategica per la viabilità locale e turistica è innegabile, rendendola una via ad alto scorrimento e, di conseguenza, potenzialmente critica sotto il profilo della sicurezza stradale.

La gestione e la manutenzione di questa importante infrastruttura sono affidate all'ANAS, l'ente nazionale per le strade, che nel corso degli anni ha implementato diversi interventi volti a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Questi lavori hanno riguardato l'ammodernamento del manto stradale, l'installazione di nuove segnaletiche e l'ottimizzazione di tratti considerati più pericolosi. Nonostante gli sforzi continui, episodi come quello verificatosi nella notte a Sinnai ripropongono con forza il tema della necessità di vigilanza costante e di ulteriori misure per garantire la massima protezione a tutti gli utenti della strada che ogni giorno percorrono la Statale 125.