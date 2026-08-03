Il viceprefetto aggiunto Luisella D’Alessandra ha ufficialmente assunto il prestigioso incarico di nuovo capo di Gabinetto della Prefettura di Terni. Questa nomina, di significativa importanza per l'amministrazione locale, è stata formalizzata dal Prefetto Antonietta Orlando, sottolineando un momento di rinnovamento e rafforzamento per l'ufficio territoriale di governo.

La dottoressa D’Alessandra porta con sé un solido bagaglio di competenze e una formazione accademica di rilievo. È infatti laureata in giurisprudenza e vanta l'abilitazione all’esercizio della professione forense, qualifiche che attestano la sua profonda conoscenza del diritto e delle procedure amministrative, fondamentali per il ruolo che si accinge a ricoprire.

Un percorso professionale ricco di esperienze

Prima di approdare nella città umbra, la dottoressa Luisella D’Alessandra ha maturato significative esperienze professionali presso la Prefettura di Venezia. In questa sede, ha ricoperto il ruolo di dirigente in posizione di staff nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, dimostrando capacità organizzative e gestionali in un contesto complesso e dinamico. Le sue responsabilità a Venezia hanno spaziato su diverse aree cruciali per l'amministrazione pubblica.

In particolare, si è occupata attivamente di materie delicate e di grande rilevanza sociale, quali la tutela dei diritti civili, le procedure legate alla cittadinanza e all'immigrazione. Parallelamente, ha gestito aspetti fondamentali inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica e ha contribuito alla tutela della legalità territoriale, settori che richiedono una costante attenzione e un'approfondita conoscenza delle dinamiche sociali e normative.

Formazione e sviluppo della carriera prefettizia

La carriera prefettizia di Luisella D’Alessandra ha preso il via nel 2023, un anno che ha segnato l'inizio del suo percorso nell'alta amministrazione. Ha frequentato con successo il settimo corso di formazione iniziale della carriera prefettizia, un percorso intensivo e selettivo che prepara i futuri dirigenti prefettizi alle complesse sfide del ruolo.

Durante questo periodo formativo, ha svolto un importante tirocinio operativo. Questa fase pratica si è articolata in due contesti distinti e complementari: presso la Prefettura di Palermo, un'esperienza che le ha permesso di confrontarsi con le specificità territoriali e le esigenze locali, e presso gli uffici centrali dell’amministrazione dell’Interno, dove ha potuto acquisire una visione più ampia e strategica delle politiche e delle direttive nazionali.

Nuovi orizzonti a Terni dopo incarichi strategici

Il suo percorso professionale include anche un significativo incarico nel 2024. Prima di essere assegnata alla sede di Venezia, la dottoressa D’Alessandra è stata destinata, in missione, al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Questa esperienza le ha fornito una prospettiva privilegiata sulle dinamiche e le decisioni che influenzano l'operato delle prefetture a livello nazionale.

L'assunzione del nuovo incarico a Terni rappresenta, quindi, un ulteriore e significativo passaggio nella sua già ricca carriera prefettizia. Un percorso che si è costantemente sviluppato attraverso una solida formazione, molteplici esperienze operative sul campo e l'assunzione di ruoli di responsabilità in diverse e importanti sedi istituzionali, consolidando la sua figura come dirigente di alto profilo nell'amministrazione statale.