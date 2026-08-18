Il 18 agosto 2026, una grave situazione si è verificata sull'isola d'Ischia, precisamente in località Scignano, nel comune di Serrara Fontana. Un uomo di 74 anni è stato formalmente denunciato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme. L'accusa a suo carico è quella di incendio boschivo colposo, un reato che sottolinea la negligenza nella gestione del fuoco. Secondo le ricostruzioni, l'anziano aveva acceso un fuoco con l'intento di ripulire un proprio terreno da sterpaglie e vegetazione secca. Tuttavia, le fiamme, complice probabilmente la siccità o il vento, sono rapidamente sfuggite al suo controllo, propagandosi in maniera incontrollata verso il vicino sottobosco, innescando un vero e proprio rogo.

L'estensione dell'incendio ha interessato un'area significativa, stimata in circa 200 metri quadrati di sottobosco misto, caratterizzato dalla presenza di castagni e roverelle, essenze tipiche della macchia mediterranea ischitana. Per affrontare l'emergenza e domare le fiamme, è stata mobilitata anche la squadra AIB (Anti Incendio Boschivo) dei Vigili del Fuoco di Napoli, che ha operato con tempestività per contenere la propagazione e procedere allo spegnimento definitivo. La rapida e capillare presenza dei Carabinieri Forestali, unita alla meticolosa tempestività degli accertamenti sul luogo del sinistro, ha consentito di ricostruire con estrema precisione l'origine e la dinamica del rogo, identificando prontamente il responsabile.

L'impegno dei Carabinieri Forestali nella prevenzione

I Carabinieri Forestali ricoprono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione e repressione degli incendi boschivi, un fenomeno che ogni anno minaccia il patrimonio naturale italiano. Attraverso un'attività di controllo costante e capillare, specialmente nelle aree considerate più a rischio e maggiormente esposte, essi monitorano il territorio. Le successive attività investigative, condotte con professionalità e dedizione, permettono di individuare rapidamente i responsabili di tali disastri ambientali e di intervenire con la massima tempestività, garantendo la tutela e la salvaguardia del delicato ecosistema territoriale.

Precedenti roghi e la necessità di maggiore attenzione sull'isola d'Ischia

L'episodio di Serrara Fontana non rappresenta un caso isolato per l'isola d'Ischia. Negli ultimi anni, infatti, si sono purtroppo verificati numerosi episodi analoghi, che evidenziano una preoccupante ricorrenza del fenomeno degli incendi boschivi. Solo nel corso dell'anno precedente, due individui erano stati denunciati per situazioni simili, verificatesi rispettivamente nelle località di Casamicciola e nella zona di Campagnano. Ancora più grave è stato l'incendio a Barano, dove altri responsabili furono identificati grazie all'ausilio di fototrappole, dopo che un vasto rogo aveva distrutto circa sei ettari di vegetazione.

Questi dati allarmanti sottolineano con forza la necessità impellente di mantenere un'altissima attenzione sulle pratiche di gestione del verde e, soprattutto, sull'importanza cruciale della prevenzione degli incendi, per proteggere l'inestimabile bellezza naturale dell'isola.