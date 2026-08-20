Un'importante operazione di evacuazione precauzionale ha interessato un campeggio situato a Isola di Fondra, nell'alta Valle Brembana, nel tardo pomeriggio del 20 agosto 2026. Circa 250 ospiti sono stati allontanati dall'area minacciata da un movimento franoso rilevato a monte e dalla possibile esondazione di un torrente a valle. L'intervento è stato disposto con urgenza per garantire la massima sicurezza di tutte le persone presenti, data la serietà delle minacce idrogeologiche che incombevano sulla struttura ricettiva.

La complessa operazione ha visto il dispiegamento di un notevole numero di risorse e personale specializzato.

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Bergamo sono state mobilitate immediatamente, ricevendo il supporto cruciale del Reparto volo Lombardia, che ha messo a disposizione un elicottero per il monitoraggio dall'alto e per eventuali necessità di supporto aereo. Per rafforzare ulteriormente il dispositivo di soccorso e assicurare un'efficace gestione dell'emergenza, sono state richiamate anche squadre aggiuntive provenienti da altre province della regione, a testimonianza della portata e della complessità dell'intervento.

L'intervento e le ragioni dell'evacuazione

La decisione di procedere con l'evacuazione del campeggio è stata assunta in seguito a un attento e costante monitoraggio delle condizioni di stabilità del terreno e a una valutazione approfondita dell'aumento del rischio idrogeologico.

Le autorità competenti hanno ritenuto indispensabile agire con prontezza per mettere in sicurezza i 250 ospiti, prevenendo così potenziali pericoli derivanti sia dalla frana che dalla minaccia di esondazione del corso d'acqua. L'azione è stata condotta con la massima coordinazione tra le forze operative presenti sul posto, che hanno mantenuto una vigilanza costante sull'area interessata, sia a monte che a valle, per rilevare qualsiasi evoluzione della situazione e agire di conseguenza.

L'obiettivo primario dell'intervento era salvaguardare l'incolumità delle persone, evitando qualsiasi rischio legato al dissesto idrogeologico. La natura precauzionale dell'evacuazione sottolinea l'importanza di agire preventivamente di fronte a scenari di potenziale pericolo, specialmente in aree note per la loro vulnerabilità.

L'efficacia dell'operazione è stata garantita dalla sinergia tra i diversi corpi di soccorso, che hanno lavorato senza sosta per assicurare il trasferimento sicuro di tutti i campeggiatori in un luogo protetto.

Il contesto geografico e i rischi idrogeologici

Isola di Fondra, situata nell'alta Valle Brembana, è una località della provincia di Bergamo caratterizzata da un paesaggio montuoso e dalla presenza di numerosi corsi d'acqua. Questa particolare conformazione geografica, se da un lato offre scenari naturali di grande bellezza che attraggono turisti e campeggiatori, dall'altro rende il territorio intrinsecamente vulnerabile a fenomeni di dissesto idrogeologico. Durante i periodi di intense precipitazioni, i torrenti possono subire rapide variazioni di portata, aumentando significativamente il rischio di esondazioni e di movimenti franosi.

La zona è infatti nota per ospitare diverse strutture ricettive e campeggi, che in estate accolgono un elevato numero di visitatori in cerca di contatto con la natura. La vulnerabilità a eventi come frane e allagamenti è una costante in queste aree, e la gestione del territorio richiede un'attenzione particolare, soprattutto in concomitanza con condizioni meteorologiche avverse. L'episodio odierno a Isola di Fondra serve da monito sull'importanza della prevenzione e della prontezza di intervento in aree ad alto rischio idrogeologico.