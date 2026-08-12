Nel corso di un lungo interrogatorio di garanzia, svoltosi presso il Tribunale di Roma e durato oltre cinque ore, Valter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. La confessione, avvenuta davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (Gip), conferma l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma. L'ammissione di Lavitola è un momento significativo nell'inchiesta, fornendo un riscontro diretto alle indagini.

Le motivazioni di Lavitola e la strategia difensiva

Durante la sessione di fronte al Gip, Lavitola ha ribadito la sua posizione, allineandosi all'impianto accusatorio della Procura della Repubblica.

Secondo quanto dichiarato dal suo legale, l'avvocato Sergio Cola, il gesto di Lavitola sarebbe stato motivato dalla volontà di tutelare l'incolumità di Ranucci. Lavitola avrebbe infatti sostenuto che Ranucci fosse già bersaglio di "parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo". L'obiettivo, come spiegato dall'avvocato Cola, era quello di "fargli innalzare la scorta", suggerendo un'azione volta a garantire una maggiore protezione per il giornalista. Questa versione dei fatti apre nuove prospettive sull'interpretazione degli eventi.

Il contesto giudiziario e il ruolo della Procura

La Procura della Repubblica di Roma, organo giudiziario competente per indagini e azione penale, ha svolto un ruolo centrale.

La sua funzione è accertare reati, coordinare attività investigative e promuovere l'azione penale. L'interrogatorio di garanzia è una fase processuale fondamentale che offre all'indagato l'opportunità di presentare la propria versione dei fatti e rispondere alle contestazioni davanti al giudice. È cruciale per la raccolta di elementi e la definizione del quadro accusatorio.

Prospettive future dell'inchiesta sull'attentato a Ranucci

L'ammissione di Valter Lavitola segna un punto di svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Questa dichiarazione rafforza la ricostruzione degli inquirenti e apre la strada a ulteriori approfondimenti investigativi condotti dalla Procura di Roma. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda, verificando le motivazioni addotte da Lavitola e ricostruendo la dinamica degli eventi. L'esito di questa fase sarà determinante per il prosieguo del procedimento giudiziario.