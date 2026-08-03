In un momento di profondo cordoglio, don Luigi Ciotti ha voluto rendere omaggio alla memoria di don Antonio Mazzi, figura emblematica del mondo del sociale e dell'educazione. Il fondatore di Libera ha sottolineato con forza la grandezza della sua testimonianza, definendola non solo profondamente religiosa ma anche intrinsecamente civile. La scomparsa di don Mazzi ha riacceso i riflettori sull'eredità di un uomo che ha dedicato la sua vita agli ultimi, lasciando un segno indelebile nel tessuto sociale italiano.

Don Ciotti ha evidenziato come don Antonio Mazzi abbia rappresentato un faro di speranza e un punto di riferimento insostituibile per innumerevoli persone, grazie al suo impegno indefesso e alla sua costante dedizione.

La sua missione è stata improntata alla promozione della dignità umana in ogni contesto, un valore che ha sempre guidato le sue azioni e i suoi progetti.

Il ricordo di don Luigi Ciotti

Nel suo commosso ricordo, don Luigi Ciotti ha ribadito l'eccezionalità del percorso di don Mazzi, affermando che la sua è stata "una testimonianza anche civile, non solo religiosa". Questa enfasi sulla dimensione civile del suo operato sottolinea la capacità di don Mazzi di trascendere i confini della fede per abbracciare un impegno più ampio, rivolto al benessere e alla giustizia sociale per tutti.

Don Ciotti ha proseguito, riconoscendo a don Mazzi la straordinaria capacità di "stare dalla parte degli ultimi, dei più fragili, dei giovani in difficoltà, senza mai tirarsi indietro".

Questa affermazione dipinge il ritratto di un sacerdote coraggioso e instancabile, sempre pronto a schierarsi a fianco di chi aveva più bisogno. Il suo percorso è stato costellato da una dedizione concreta e tangibile verso le persone più vulnerabili, dimostrando una rara abilità nel costruire e rafforzare reti di solidarietà, fondamentali per sostenere chi si trovava in situazioni di marginalità.

L'impegno di don Antonio Mazzi e la Comunità Exodus

La vita di don Antonio Mazzi è stata indissolubilmente legata alla fondazione e allo sviluppo della Comunità Exodus, una realtà che è diventata sinonimo di accoglienza, recupero e rinascita per migliaia di giovani. Exodus è nata con l'obiettivo primario di offrire un rifugio e un percorso di recupero a ragazzi e ragazze afflitti da problemi di dipendenza e da profondi stati di disagio sociale.

Attraverso questa opera, don Mazzi ha concretizzato la sua visione di una società più inclusiva e attenta alle fragilità.

Nel corso della sua lunga e proficua attività, don Mazzi ha ideato e promosso un vasto numero di progetti educativi e di reinserimento sociale. L'obiettivo ultimo di queste iniziative era sempre lo stesso: restituire speranza e dignità a coloro che si trovavano in condizioni di estrema difficoltà. La sua metodologia si basava su un approccio umano e positivo, convinto che ogni individuo, anche il più provato, possedesse le risorse interiori per riprendere in mano la propria vita.

In una delle sue dichiarazioni più toccanti, don Mazzi aveva espresso un desiderio profondo e universale: "vedere il ritorno del sorriso nei giovani che incontra ogni giorno".

Questa frase racchiude l'essenza del suo impegno, evidenziando come, al di là delle problematiche specifiche, il recupero della gioia e della serenità fosse per lui un indicatore fondamentale di un vero e proprio percorso di guarigione e reintegrazione. Credeva fermamente nell'importanza di un atteggiamento empatico e costruttivo, capace di infondere fiducia e motivazione.

La Comunità Exodus, nata dalla lungimirante iniziativa di don Mazzi, si è espansa notevolmente nel corso degli anni, stabilendo diverse sedi su tutto il territorio nazionale. Ogni centro ha continuato a offrire servizi essenziali di accoglienza, formazione professionale e accompagnamento personalizzato, seguendo i principi e i valori stabiliti dal suo fondatore.

L'azione di don Mazzi non si è limitata al solo ambito assistenziale; è stata riconosciuta anche per la sua notevole capacità di intessere un dialogo costruttivo con le istituzioni pubbliche e private. Ha saputo, inoltre, farsi promotore instancabile di una cultura della legalità e della solidarietà, contribuendo attivamente alla costruzione di una società più giusta ed equa per tutti.