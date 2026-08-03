La comunità lombarda e il mondo dell'istruzione sono in lutto per la scomparsa di Lorenzo Angelucci, un ex docente originario della regione, deceduto a seguito di un tragico incidente avvenuto in Perù. La notizia della sua morte, confermata il 3 agosto 2026, ha generato profonda commozione. Angelucci era noto per la sua lunga dedizione all'insegnamento e per l'insaziabile passione per i viaggi, che lo aveva portato a esplorare numerosi Paesi, arricchendo costantemente la sua vita.

Un'esistenza tra didattica e scoperte

Per anni, Lorenzo Angelucci aveva insegnato in diversi istituti scolastici lombardi, lasciando un'impronta positiva su colleghi e studenti.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona tenace e profondamente legata al mondo dell'istruzione. La sua vita era segnata da una spiccata passione per i viaggi, che lo spingeva a esplorare nuove culture e realtà oltre i confini italiani. Il fatale viaggio in Perù, dove si è verificato l'incidente, era per lui un'ulteriore occasione per arricchire il suo percorso personale e professionale.

Il cordoglio della comunità scolastica

La notizia della scomparsa di Lorenzo Angelucci ha suscitato profonda commozione tra i suoi conoscenti. Numerosi ex colleghi e studenti hanno ricordato il suo instancabile impegno e la sua capacità di trasmettere entusiasmo per l'apprendimento. L'espressione "amava viaggiare" è ricorrente nei messaggi di cordoglio che giungono in queste ore.

L'intera comunità scolastica lombarda si è stretta attorno alla famiglia, esprimendo vicinanza e partecipazione al dolore per la grave perdita.

Sebbene le dinamiche precise dell'incidente in Perù non siano state specificate, la notizia ha avuto vasta risonanza. Il ricordo di Lorenzo Angelucci perdura come quello di un uomo esemplare, caratterizzato da dedizione e infinita curiosità verso il mondo, valori che ha saputo trasmettere per tutta la vita.