La circolazione ferroviaria sulla linea Tarvisio - Udine sarà sospesa integralmente da sabato 22 agosto a domenica 20 settembre 2026. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha annunciato l'interruzione per consentire importanti lavori di manutenzione sull'infrastruttura. La sospensione interesserà sia il traffico nazionale che quello internazionale, con l'unica eccezione dei treni merci, che potranno circolare nella fascia notturna tra lunedì 14 e domenica 20 settembre.

Durante il periodo di interruzione, l'offerta ferroviaria subirà una rimodulazione significativa, che includerà variazioni di orario, cancellazioni di corse e l'attivazione di servizi sostitutivi con autobus.

I viaggiatori potranno consultare i dettagli specifici di queste modifiche sui siti ufficiali di RFI e delle diverse imprese ferroviarie coinvolte. Sono previsti collegamenti alternativi su diverse tratte, sia per il trasporto locale che per le lunghe percorrenze, con bus che effettueranno percorsi diretti o con fermate intermedie, a seconda delle destinazioni.

Servizi sostitutivi e modifiche al traffico

La tratta tra Tarvisio Boscoverde e Carnia sarà completamente chiusa al traffico ferroviario dal 22 agosto al 20 settembre 2026. In questo intervallo, nessun treno potrà percorrere tale segmento. Per garantire la continuità dei collegamenti, in particolare quelli internazionali e regionali, saranno istituiti servizi di autobus sostitutivi (SEV).

Questi bus opereranno su diverse direttrici, tra cui Villach e Gemona del Friuli, Villach e Tarvisio Boscoverde, Villach e Trieste, e Villach e Udine. Le linee di autobus includeranno sia percorsi diretti che soluzioni con fermate intermedie. È importante notare che la possibilità di trasportare biciclette sui bus sostitutivi sarà limitata e soggetta a prenotazione obbligatoria.

Per quanto riguarda i treni notturni, come i celebri Nightjet che collegano Vienna, Monaco, Venezia, Roma e Bologna, è prevista una deviazione del percorso attraverso il Brennero. Questa modifica comporterà la soppressione di diverse fermate abituali, tra cui Villach, Tarvisio Boscoverde, Udine e altre stazioni situate in Friuli Venezia Giulia.

Alcuni di questi treni effettueranno fermate aggiuntive in località come Bolzano, Verona, Vicenza e Padova. I viaggiatori dovranno considerare un allungamento dei tempi di percorrenza, che per alcune tratte potrà arrivare fino a circa tre ore. Si raccomanda vivamente di pianificare i viaggi con adeguato anticipo e di verificare gli orari aggiornati.

Informazioni e assistenza per i viaggiatori

Durante l'intero periodo di sospensione, i passeggeri avranno a disposizione informazioni dettagliate sulle modifiche dei servizi e sugli orari dei bus sostitutivi. Queste saranno accessibili sui siti web di RFI, delle imprese ferroviarie e tramite le applicazioni dedicate. Per i viaggiatori con mobilità ridotta che necessitano di assistenza, è fondamentale prenotare il servizio con un preavviso di almeno ventiquattro ore prima della partenza, al fine di garantire una catena di viaggio accessibile. Si invita inoltre a verificare preventivamente le condizioni per l'eventuale trasporto di biciclette sui bus sostitutivi e a tenere conto delle possibili variazioni nei tempi di viaggio.