Il maltempo ha colpito la Liguria nella mattinata del 20 agosto 2026, con piogge intense che si sono abbattute su Genova e il Tigullio, costringendo i vigili del fuoco a numerosi interventi. L'Arpal aveva emanato un'allerta gialla a partire dalle 10:00, ma la forte pioggia è iniziata già all'alba, anticipando le previsioni. In un'ora, a Chiavari sono stati registrati 103 millimetri di pioggia, causando allagamenti in diverse zone.

Disagi sul territorio e rallentamenti ferroviari

Il Comune di Lavagna ha invitato i cittadini alla massima attenzione a causa degli allagamenti che interessano i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico.

La zona più colpita dai primi temporali è stata quella tra Chiavari, Lavagna e il relativo entroterra. Intorno alle 8:00 del mattino, alcuni forti temporali si sono formati in mare, con colonne di pioggia visibili a distanza dalla costa. Oltre alla pioggia, in Liguria sono state segnalate anche possibili grandinate.

Un episodio rilevante ha riguardato la circolazione ferroviaria: il treno Freccia Bianca 8601, partito da Genova e diretto a Roma, si è fermato nella stazione di Riva Trigoso per un guasto causato da un fulmine. I passeggeri sono stati sistemati su un altro convoglio per proseguire il viaggio. Per un guasto a Genova Brignole, invece, la circolazione ferroviaria è rallentata, dopo lo stop alle 9:00.

I treni Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 80 minuti.

Monitoraggio e previsioni meteo Arpal

Dopo le forti piogge della mattina, ancora in corso, la sala operativa regionale della Protezione Civile sta monitorando l'evolversi della situazione sul territorio. Per segnalare la presenza di una cella temporalesca persistente, sono stati contattati i comuni di Rapallo, Cicagna, Coreglia e Orero. Al momento, non sono state segnalate criticità.

Il centro meteo di Arpal è al lavoro con i previsori per un aggiornamento nelle prossime ore. L'allerta gialla per temporali, emessa da Arpal, riguarda il centro-levante della Liguria dalle 10:00 alle 23:59 di giovedì 20 agosto 2026.

L'arrivo di fresche correnti atlantiche in quota determinerà un progressivo aumento dell'instabilità sulla regione. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Possibili grandinate di piccole o medie dimensioni e trombe marine lungo le coste e in mare aperto. Il quantitativo di energia e umidità disponibile è notevole, rendendo possibili piogge forti con cumulate localmente elevate in breve tempo.

Nonostante i disagi e le condizioni di instabilità, la situazione complessiva non ha fatto registrare particolari criticità. Il monitoraggio prosegue per valutare l'evoluzione dei fenomeni nel corso della giornata.