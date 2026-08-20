Un venticinquenne di origine gambiana è stato arrestato a Torino, nel quartiere Crocetta, dopo aver molestato i passanti e mostrato loro un coltello. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato in via Barrili, a seguito di segnalazioni giunte al numero di emergenza 112. Gli agenti hanno tentato un dialogo, ma la persistenza del giovane nel brandire l'arma ha reso necessario l'uso del taser per disarmarlo e mettere in sicurezza la situazione, prevenendo ulteriori pericoli.

Le fasi dell'arresto e il sequestro dell'arma

Durante l'ammanettamento, il giovane ha opposto resistenza, sbracciando e scalciando contro gli agenti.

Una volta bloccato, i poliziotti hanno sequestrato un coltello con una lama di 25 centimetri, nascosto tra le coperte del suo giaciglio. L'arresto è avvenuto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, con denuncia aggiuntiva per porto abusivo di arma, evidenziando la gravità della condotta.

Controlli intensificati a Torino nel periodo di Ferragosto

Questo episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli del territorio che la Questura di Torino ha intensificato, in particolare a ridosso di Ferragosto. Le Volanti dell’UPGSP hanno condotto numerosi interventi, portando all'arresto di diverse persone per furti e tentate rapine improprie ai danni di vari esercizi commerciali in città.

L'azione tempestiva degli agenti ha permesso il recupero integrale della merce sottratta e l'assicurazione alla giustizia dei presunti responsabili. In alcune di queste operazioni, sono stati sequestrati coltelli di dimensioni simili a quello rinvenuto nel quartiere Crocetta, confermando l'attenzione costante delle forze dell'ordine verso episodi di violenza e gli illeciti legati al porto di armi bianche.

L'impegno delle forze di polizia, attraverso questi controlli intensificati, mira a rafforzare la sicurezza dei cittadini e a prevenire efficacemente episodi di criminalità e degrado nelle aree urbane di Torino, specialmente in momenti di maggiore vulnerabilità come le festività estive.