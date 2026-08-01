Un pomeriggio di intensa attività ha visto impegnati il Soccorso Alpino e l'elisoccorso nella zona del Primiero, in Trentino, a causa di un improvviso e violento temporale. Due distinte e complesse operazioni di salvataggio si sono susseguite, permettendo il recupero di un totale di cinque persone – tre arrampicatori e due escursionisti – colte di sorpresa dal repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Recupero di tre arrampicatori sullo Spigolo del Velo

Il primo allarme è scattato intorno alle ore 14:00, quando una cordata di tre arrampicatori è stata sorpresa dal maltempo mentre si trovava al nono tiro dello Spigolo del Velo, una via impegnativa sulla maestosa Cima della Madonna.

La pioggia battente e le condizioni meteorologiche proibitive hanno reso impossibile qualsiasi tentativo di proseguire la difficile scalata o di intraprendere una discesa in sicurezza, lasciando i tre bloccati in una posizione esposta e pericolosa.

Solo dopo che la bufera ha iniziato a placarsi, l'intervento risolutivo dell'elicottero del Soccorso Alpino è stato possibile. Con una manovra di recupero complessa e delicata, gli arrampicatori sono stati issati a bordo tramite verricello. L'operazione si è conclusa con il trasporto dei tre a Fiera di Primiero, dove sono giunti intorno alle ore 16:00, sani e salvi e senza gravi conseguenze fisiche.

Intervento per due escursionisti tedeschi sul sentiero 718

Poco dopo, alle ore 15:45, una nuova richiesta di aiuto è pervenuta al numero di emergenza 112. Due escursionisti di nazionalità tedesca si erano ritrovati in gravi difficoltà lungo il sentiero 718, che conduce verso la suggestiva Forcella d'Oltro. Anche per loro, il repentino peggioramento del tempo aveva precluso ogni possibilità di proseguire il percorso o di rientrare in autonomia, mettendoli in una situazione di potenziale pericolo.

La tempestiva risposta delle squadre di soccorso è stata facilitata dalla presenza dell'elisoccorso, già operativo nella medesima area per il precedente intervento. I militari e i tecnici del Soccorso Alpino hanno agito con prontezza e coordinamento, individuando rapidamente i due escursionisti e procedendo al loro recupero in tempi brevi.

Entrambe le complesse operazioni di soccorso si sono concluse con pieno successo entro le ore 16:30. Non sono stati segnalati feriti gravi, a testimonianza dell'efficacia, della professionalità e della tempestività dimostrate dalle squadre di emergenza che hanno operato con grande coordinamento in un contesto di difficile maltempo, garantendo la sicurezza degli alpinisti e degli escursionisti in montagna.