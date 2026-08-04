Un uomo di 32 anni, di nazionalità lettone, è stato arrestato a Ostia dai Carabinieri della Stazione di Roma Ostia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato a seguito di una violenta lite domestica, degenerata in aggressione, avvenuta il 4 agosto 2026. L'episodio si è consumato all'interno di un'abitazione in via dell’Idroscalo, nel quartiere romano di Ostia, dove l'uomo ha aggredito la sua convivente.

Secondo le ricostruzioni, il 32enne avrebbe impiegato uno spray al peperoncino e un coltello da sub per minacciare e aggredire fisicamente la sua compagna, una donna di 51 anni di origine polacca.

La gravità della situazione ha richiesto un'azione immediata. L'allarme è stato lanciato da una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che indicava una lite particolarmente violenta. La vittima, soccorsa sul posto dai Carabinieri, è stata trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Grassi. Qui, i sanitari le hanno riscontrato diverse lesioni, la cui gravità ha richiesto una prognosi di 40 giorni, evidenziando il serio impatto dell'aggressione subita.

L'arresto e l'iter giudiziario

A seguito della formalizzazione della denuncia da parte della donna, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto del 32enne, in accordo con la Procura. L'uomo è stato trasferito presso il carcere di Regina Coeli e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'arresto è stato successivamente convalidato, confermando la legittimità dell'azione delle forze dell'ordine e la fondatezza delle accuse.

L'intervento dei Carabinieri di Roma Ostia

La Stazione dei Carabinieri di Roma Ostia ha dimostrato la propria efficacia e prontezza d'intervento nel contrasto alla violenza domestica. L'intervento tempestivo dei militari, reso possibile grazie alla segnalazione al numero unico di emergenza 112, ha permesso di mettere in sicurezza la vittima e di fermare l'aggressore. Questo episodio sottolinea l'importanza del presidio costante dei Carabinieri sul territorio di Ostia per la sicurezza dei cittadini e la gestione delle emergenze.