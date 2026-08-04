Un grave incendio ha interessato un autoarticolato sull'autostrada A28, provocando la chiusura temporanea del tratto compreso tra le località di Fontanafredda e Porcia, in provincia di Pordenone. L'episodio si è verificato poco dopo le ore 10 del mattino, lungo la carreggiata in direzione Portogruaro. La densa colonna di fumo, visibile a distanza, ha immediatamente allertato le autorità e gli automobilisti, rendendo indispensabile un rapido intervento per la gestione dell'emergenza e la messa in sicurezza.

Le fiamme, divampate con rapidità, hanno avvolto il mezzo pesante, rendendo critica la situazione.

Per consentire le complesse operazioni di spegnimento e la successiva bonifica della carreggiata, il personale di Autostrade Alto Adriatico ha provveduto a interdire completamente il transito veicolare. Questa misura precauzionale, sebbene abbia causato inevitabili disagi, si è rivelata fondamentale per prevenire rischi e permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

Intervento tempestivo e la prontezza del conducente

Fortunatamente, l'incidente non ha registrato alcun ferito. Un elemento cruciale per questo esito positivo è stata la prontezza di riflessi del conducente dell'autoarticolato. Questi, accortosi del divampare delle fiamme, è riuscito con grande lucidità e rapidità a uscire dall'abitacolo e a sganciare il semirimorchio prima che l'intero convoglio fosse completamente inghiottito dal rogo.

Questa azione ha limitato i danni e, potenzialmente, evitato un'escalation dell'incendio.

Numerosi automobilisti hanno lanciato l'allarme. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente con un'autobotte, affiancati da una squadra di supporto giunta da Conegliano. Al loro arrivo, il rimorchio era già stato irrimediabilmente danneggiato dall'intensità delle fiamme, testimoniando la rapidità della propagazione.

Le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza

Le squadre dei vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di smassamento e spegnimento, volte a estinguere ogni focolaio residuo e a raffreddare le strutture coinvolte. L'efficacia dell'intervento ha permesso di contenere il rogo, evitando la sua propagazione alla vegetazione adiacente alla carreggiata, un rischio sempre presente in situazioni simili.

Sul luogo dell'incidente è presente anche la polizia stradale, che sta gestendo la viabilità e garantendo la sicurezza dell'area. Il loro ruolo è fondamentale per coordinare il traffico e assicurare che le operazioni procedano senza intoppi o pericoli.

Il tratto autostradale rimane temporaneamente chiuso al traffico. Questa interruzione è necessaria per consentire la completa bonifica della carreggiata, inclusa la rimozione dei detriti e la verifica dell'integrità dell'asfalto. Solo dopo aver garantito la totale messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni ottimali, il transito veicolare potrà essere riaperto, assicurando la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada.