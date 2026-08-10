Il Consiglio provinciale di Matera ha approvato all'unanimità, nell'ultima seduta, quattro interventi urgenti per la sicurezza e la modernizzazione di altrettanti istituti scolastici del territorio. L'investimento complessivo ammonta a circa 358mila euro, interamente dedicato all'edilizia scolastica provinciale.

Dettaglio degli interventi approvati

Le opere deliberate riguardano la messa in sicurezza del corpo B dell'istituto Duni di Matera, con uno stanziamento di 150mila euro. Per il plesso di Nova Siri dell'Istituto Fermi, sono stati destinati 50mila euro all'acquisto di nuovi arredi.

La sostituzione dei coronamenti delle facciate dell'istituto Loperfido di Matera richiederà un investimento di circa 125mila euro. Infine, l'adeguamento delle aule dell'istituto Pentasuglia, sempre a Matera, beneficerà di 33mila euro.

Questi interventi sono stati approvati contestualmente all'assestamento di bilancio provinciale. Il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha dichiarato: “Si tratta di interventi urgenti che rappresentano un primo passo concreto e importante per garantire ambienti scolastici più sicuri, funzionali e moderni.”

Impegno per l'edilizia scolastica e prospettive future

Il presidente Mancini ha inoltre annunciato che nel mese di settembre verranno proposti all’assemblea provinciale ulteriori interventi su scuole e strade, nell'ottica di proseguire l'ottimizzazione delle infrastrutture.

Mancini ha ribadito la “volontà della Provincia di continuare a investire nell’edilizia scolastica, con l'obiettivo di offrire a studenti e docenti spazi sicuri, moderni e adeguati alle necessità della didattica contemporanea.”

“Le scuole – ha concluso Mancini – sono il cuore della comunità: investire su di esse significa investire sul futuro.”