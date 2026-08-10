Un'importante e fruttuosa operazione di contrasto al traffico di droga è stata portata a termine dai carabinieri di Cirò, culminata nel sequestro di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di recuperare con successo oltre 34 grammi di cocaina e più di 380 grammi di marijuana. È rilevante notare che una porzione considerevole di queste droghe era già stata attentamente suddivisa in dosi, pronte per essere immesse nel circuito illecito dello spaccio. La scoperta è avvenuta all'interno di un immobile in stato di abbandono, un luogo spesso utilizzato per attività clandestine, situato in una posizione centrale nel cuore del tessuto urbano di Cirò.

Questa scelta logistica dell'occultamento suggerisce una potenziale base operativa per la distribuzione delle sostanze illecite, evidenziando la necessità di un'azione decisa da parte delle autorità.

Dettagli operativi e il ruolo del nucleo cinofili

L'operazione, concepita con l'obiettivo primario di arginare il fenomeno del traffico di droga sul territorio, ha visto una sinergica partecipazione dei carabinieri di Cirò. Essi sono stati affiancati e supportati dal prezioso e specializzato contributo del team del nucleo cinofili, parte integrante dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria. L'impiego delle unità cinofile si è rivelato cruciale e determinante per il successo dell'intervento, grazie alla loro capacità di individuare con precisione le sostanze stupefacenti abilmente celate all'interno dell'edificio.

Durante i meticolosi e approfonditi controlli eseguiti nell'immobile, le forze dell'ordine hanno rinvenuto non solo l'ingente carico di droga, ma anche una serie di strumenti e materiali che confermano l'organizzazione dell'attività di spaccio. Tra questi, è stato trovato un bilancino elettronico di precisione, perfettamente funzionante e indispensabile per la pesatura accurata delle dosi, e una varietà di materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Nello specifico, sono state recuperate numerose buste in cellophane e rotoli di nastro adesivo, tutti elementi che attestano la preparazione e la logistica dietro la distribuzione delle droghe.

Le indagini in corso per risalire ai responsabili dello spaccio

Immediatamente dopo il sequestro delle sostanze stupefacenti e del materiale correlato, le autorità competenti hanno prontamente avviato un'intensa e approfondita attività investigativa. L'obiettivo principale di queste indagini è duplice: da un lato, identificare le persone che hanno materialmente occultato il considerevole carico di droga all'interno dell'immobile abbandonato; dall'altro, ricostruire l'intera rete di spaccio operante nella zona. Le forze dell'ordine stanno lavorando incessantemente per delineare i contorni di questa attività illecita e per assicurare alla giustizia i responsabili. Questa operazione non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di azioni costanti, mirate e strategiche condotte dalle forze dell'ordine.

Tali interventi sono volti a contrastare con fermezza la diffusione e il commercio di sostanze stupefacenti, con l'intento primario di tutelare la sicurezza pubblica, la salute dei cittadini e il benessere della comunità di Cirò.