Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Milano con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 16 agosto 2026, nell'area della Stazione Centrale, uno dei principali snodi ferroviari della città. L'intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermare l'aggressore che stava cercando di strangolare un altro uomo, evitando così conseguenze più gravi per la vittima.

Dinamica dell'aggressione

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino, a seguito di una segnalazione che ha richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito, il trentottenne avrebbe afferrato con violenza la vittima per il collo, iniziando un tentativo di strangolamento. La scena si è svolta in un'area ad alta frequentazione, tipica della Stazione Centrale di Milano, luogo di continuo passaggio per migliaia di viaggiatori e pendolari.

La vittima, soccorsa immediatamente dopo l'intervento della Polizia, non risulta in pericolo di vita, sebbene abbia subito un'esperienza traumatica. La prontezza dei soccorsi e l'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine sono state cruciali per garantirne l'incolumità.

L'arresto e le accuse

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto con grande rapidità, sono riusciti a bloccare l'aggressore sul fatto.

La loro presenza ha interrotto l'azione violenta e ha permesso di mettere in sicurezza la vittima. Il trentottenne è stato immediatamente fermato e condotto presso gli uffici della Polizia per le procedure di rito. Dopo gli accertamenti, è stato formalmente arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un reato di particolare gravità.

L'uomo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio evidenzia l'importanza del presidio costante delle forze dell'ordine in aree sensibili come la Stazione Centrale di Milano, un hub strategico che richiede vigilanza costante per prevenire e reprimere atti di criminalità, garantendo la sicurezza di tutti.