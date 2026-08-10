Una giovane ballerina ha denunciato una violenza sessuale subita nel privé di un night club di Milano. L'allarme, scattato dalla sua richiesta di aiuto, ha attivato l'intervento immediato dei sanitari del 118 e dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, giunti sul posto per le prime verifiche.

Secondo il racconto della vittima, l'episodio si è consumato in un'area riservata del locale. La giovane è stata poi accompagnata d'urgenza alla clinica Mangiagalli di Milano per cure e accertamenti medici e legali, formalizzando in seguito la sua denuncia.

I Carabinieri hanno agito rapidamente all'interno del locale, identificando e bloccando un uomo, un cittadino albanese di circa 25 anni, ritenuto il presunto responsabile della violenza.

L'uomo è stato fermato sul posto in attesa di ulteriori sviluppi.

Le indagini in corso

Le indagini sono condotte dai Carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. I militari stanno verificando ogni dettaglio della versione fornita dalla ballerina, incrociandola con gli elementi raccolti sul luogo dell'aggressione. La fase investigativa è cruciale per accertare la verità dei fatti e definire le responsabilità.

Supporto alla vittima e procedure legali

L'intervento tempestivo del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è stato cruciale per la gestione dell'emergenza, consentendo di bloccare il presunto aggressore e avviare le indagini. La clinica Mangiagalli, punto di riferimento per i casi di violenza, ha fornito supporto medico e psicologico alla giovane.

La denuncia di violenza sessuale innesca un iter giudiziario complesso. Le autorità si impegnano a garantire procedure svolte con attenzione e sensibilità, tutelando la vittima e assicurando il corso della giustizia. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni aspetto.