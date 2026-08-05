Un’ampia operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta a Milano martedì 5 agosto 2026. L’intervento, coordinato dalla Questura, ha interessato diverse aree sensibili della città, estendendosi con verifiche e perquisizioni anche a Torino e Verona. L’obiettivo primario di questa iniziativa era il rafforzamento della sicurezza urbana e il contrasto a fenomeni di illegalità diffusa.

Le azioni mirate si sono concentrate con particolare attenzione sugli insediamenti di via Negrotto e via Monte Bisbino. Contemporaneamente, i controlli sono stati estesi a nodi cruciali per la mobilità cittadina, includendo la stazione ferroviaria Milano Villapizzone e la stazione metropolitana Comasina, punti di transito e aggregazione che richiedono costante monitoraggio per garantire l'ordine pubblico.

I risultati dell'operazione a Milano

Nel corso di questa complessa attività, la Questura di Milano ha reso noti i dettagli dei risultati ottenuti. Sono state identificate e sottoposte a verifica 1517 persone. Di queste, undici individui sono stati accompagnati in Questura per accertamenti più approfonditi sulla loro posizione.

Quattro persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per reati inerenti all’immigrazione. Un ulteriore individuo è stato deferito per i reati di danneggiamento aggravato e getto pericoloso di oggetti, evidenziando la varietà delle infrazioni riscontrate.

L’operazione ha inoltre condotto all’esecuzione di cinque arresti. Tutti i soggetti arrestati sono cittadini stranieri maggiorenni.

Uno per l’aggravamento di una misura, uno per violazione degli obblighi di allontanamento e tre per reati direttamente collegati all’immigrazione irregolare, confermando l'impegno nel contrasto a tali fenomeni.

Controlli estesi e provvedimenti amministrativi

Oltre alle misure di carattere penale, l'intervento ha incluso un'ampia serie di controlli amministrativi. È stato emesso un ulteriore ordine di allontanamento. Un significativo impatto si è registrato anche nel settore commerciale, con il controllo di nove esercizi. Questi accertamenti hanno portato all'applicazione di sanzioni amministrative per un ammontare complessivo superiore ai 10mila euro, a testimonianza di irregolarità riscontrate.

Il servizio ha riguardato anche la viabilità e la sicurezza stradale: sono state controllate 173 vetture, con l'emissione di tredici sanzioni. Tre cittadini stranieri sono stati destinatari di espulsione immediata dal territorio nazionale. Per un altro cittadino straniero è stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gradisca d’Isonzo.

L'impegno della Questura per la sicurezza urbana

La Questura di Milano, in qualità di organo periferico della Polizia di Stato, svolge un ruolo centrale e insostituibile nella garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini sul territorio metropolitano. Le sue funzioni spaziano dal coordinamento delle attività di prevenzione e controllo alla gestione di operazioni complesse come quella del 5 agosto 2026, fino all'attuazione di provvedimenti sia amministrativi che giudiziari.

Queste attività di controllo straordinario rappresentano una componente fondamentale delle strategie periodiche messe in atto dalla Questura. Esse sono finalizzate non solo al contrasto alla criminalità in tutte le sue forme, ma anche alla costante verifica del rispetto delle normative vigenti, con un'attenzione particolare alle zone identificate come a maggiore criticità. L'operazione del 5 agosto 2026 si inserisce in questo quadro di impegno costante per la tutela della legalità e la tranquillità della comunità.