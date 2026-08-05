Un grave episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di lunedì 3 agosto 2026 presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Palmanova, in provincia di Udine. Un medico di 33 anni ha colpito con un pugno al volto un paziente che, in evidente stato di alterazione, aveva precedentemente minacciato il personale sanitario presente nella struttura.

L'uomo coinvolto, residente nella zona e già sottoposto agli arresti domiciliari per traffico di droga nell'ambito di un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Trieste, era stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Palmanova.

La sua condizione era di forte agitazione e si trovava sotto la piantonatura dei carabinieri. L'episodio si è consumato poco prima delle 23:30.

A seguito dell'aggressione, il paziente è stato trasferito all'ospedale di Udine per accertamenti. Gli esami avrebbero escluso la presenza di fratture gravi al volto. I carabinieri sono ora impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti.

La dinamica e le condizioni del paziente

Il medico di 33 anni è intervenuto dopo che il paziente aveva proferito minacce dirette al personale sanitario. Il paziente, noto alle forze dell'ordine, non ha riportato lesioni facciali gravi, come confermato dagli accertamenti medici a Udine. La sua presenza in ospedale era già caratterizzata dalla scorta dei carabinieri.

Le autorità stanno lavorando per definire la sequenza degli eventi.

Il preoccupante fenomeno delle aggressioni in sanità

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per le aggressioni ai danni del personale sanitario. In Friuli Venezia Giulia, nel 2025, sono state registrate 563 segnalazioni di aggressioni, che hanno coinvolto 791 operatori sanitari e sociosanitari. Gli infermieri rappresentano la categoria più colpita, con oltre 400 professionisti coinvolti. I Pronto soccorso, luoghi di alta tensione, si confermano tra gli ambienti più a rischio, con 67 episodi specifici.

Il quadro nazionale non è meno preoccupante: nello stesso anno, le aggressioni segnalate a livello italiano hanno sfiorato le 18 mila unità, coinvolgendo complessivamente oltre 23 mila lavoratori del settore. Questi dati sottolineano l'urgenza di affrontare con misure concrete la sicurezza di chi ogni giorno si dedica alla cura e all'assistenza dei cittadini.