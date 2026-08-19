Un uomo di 48 anni, residente a Mirabella Eclano, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, frutto di una mirata perquisizione domiciliare, ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di marijuana: ben un chilogrammo e settecento grammi, custoditi nell'autorimessa dell'abitazione. La droga era stata meticolosamente suddivisa per anno di produzione e per qualità, un dettaglio che suggerisce una gestione organizzata e professionale dello stupefacente.

Durante l'intervento, i militari hanno proceduto al sequestro non solo della sostanza illecita, ma anche di tutto il materiale necessario al suo confezionamento.

Sono stati rinvenuti, inoltre, termometri e igrometri, strumenti utilizzati per monitorare e controllare con precisione la temperatura e il grado di umidità dell'ambiente di conservazione. Il 48enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura di Benevento.

Il ritrovamento e l'organizzazione dello spaccio

Il sequestro di strumenti specifici come termometri e igrometri evidenzia una particolare attenzione alla cura e alla conservazione della marijuana. Questi dispositivi, infatti, sono cruciali per mantenere intatte le proprietà della sostanza nel tempo, indicando una pianificazione che va oltre il semplice possesso, configurando un'attività di spaccio ben strutturata.

La suddivisione della droga per anno di produzione e qualità rafforza ulteriormente l'ipotesi di una gestione mirata al commercio.

L'impegno dei Carabinieri contro la droga a Mirabella Eclano

L'arresto si inserisce in un più ampio contesto di controlli antidroga intensificati dai carabinieri nella zona di Mirabella Eclano. La compagnia locale ha recentemente coordinato una vera e propria task force, con l'impiego di cinque equipaggi, per contrastare le devianze giovanili legate al consumo e allo spaccio di stupefacenti. Nel corso di un recente fine settimana, sono state controllate oltre quaranta persone, con dodici perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.

Queste operazioni hanno già prodotto risultati significativi: un 22enne di Mirabella Eclano è stato deferito per detenzione finalizzata allo spaccio di hashish, essendo stato trovato in possesso di svariati grammi della sostanza e materiale per il confezionamento.

Altre due persone, anch'esse giovani e residenti in provincia di Avellino, sono state segnalate alla Prefettura come "assuntori" di modiche quantità di stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida e sequestro amministrativo della vettura.

Parallelamente a queste attività di contrasto, un equipaggio della stazione carabinieri di Mirabella Eclano, durante la perlustrazione di una stradina secondaria verso il comune di Taurasi, ha fornito soccorso a un automobilista colto da improvviso malore. L'intervento tempestivo dei militari ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi e di prestare immediato aiuto al malcapitato, che ha ripreso conoscenza grazie alle manovre di prima assistenza ed è stato poi affidato alle cure del personale medico.