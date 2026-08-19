Un episodio di violenza e tentato furto ha scosso Napoli, precisamente in piazza Garibaldi, nella mattinata del 19 agosto 2026. Un uomo ha tentato di forzare l'accesso a una sala ATM, situata all'interno di una filiale Bnl Bnp Paribas, utilizzando un sanpietrino per infrangere il vetro. L'azione criminosa è stata prontamente rilevata grazie ai sistemi di videosorveglianza dell'istituto bancario, che hanno permesso di allertare le autorità competenti e avviare l'intervento della Polizia municipale.

Gli agenti della Polizia municipale, intervenuti con celerità, sono riusciti a rintracciare l'individuo a poca distanza dal luogo del tentato furto, basandosi sulle immagini acquisite.

Tuttavia, le operazioni di identificazione e fermo non sono state prive di difficoltà. L'uomo ha opposto una decisa resistenza all'arresto, ingaggiando una colluttazione con i poliziotti. Questa opposizione ha purtroppo causato il ferimento di tre agenti, i quali hanno riportato lesioni che hanno richiesto l'immediato ricorso a cure mediche. I tre poliziotti sono stati trasportati d'urgenza presso l'ospedale Pellegrini di Napoli, dove hanno ricevuto le attenzioni necessarie per le ferite subite durante l'operazione.

L'arresto del responsabile e le indagini in corso

Il soggetto fermato è stato identificato come un cittadino extracomunitario di 33 anni. Dopo essere stato bloccato e condotto presso gli uffici competenti, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trasferito alla casa circondariale di Poggioreale.

Qui rimarrà in stato di detenzione, in attesa del giudizio che stabilirà le sue responsabilità in merito al tentato furto e al ferimento degli agenti. Nel frattempo, le indagini proseguono attivamente. Le autorità stanno acquisendo l'integrale filmato dei sistemi di videosorveglianza, sia quelli della banca che eventualmente altri presenti nella zona, al fine di ricostruire con la massima precisione la sequenza esatta degli eventi e chiarire ogni aspetto della dinamica dei fatti che hanno portato all'intervento e all'arresto.

Il contesto dell'episodio: Piazza Garibaldi, snodo nevralgico di Napoli

La filiale Bnl Bnp Paribas coinvolta nell'episodio si trova in piazza Garibaldi, una delle aree più significative e frequentate di Napoli.

Questa piazza rappresenta un vero e proprio snodo centrale per la città, un crocevia di trasporti e un polo di attrazione per residenti e turisti, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali, servizi e un intenso flusso di persone. La Bnl Bnp Paribas, in quanto istituto bancario di rilevanza internazionale, mantiene una presenza radicata sul territorio napoletano, offrendo una vasta gamma di servizi finanziari e bancari. La banca investe costantemente in sistemi di sicurezza avanzati, tra cui la videosorveglianza, proprio per tutelare la clientela, il personale e le proprie strutture da tentativi di effrazione o atti vandalici, come quello verificatosi in questa occasione.