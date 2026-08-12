L'ondata di caldo e afa che da diverse settimane ha interessato il Molise è finalmente destinata a un'attenuazione significativa nel corso del prossimo fine settimana. La capitale regionale, Campobasso, si trova ancora sotto l'indicazione di bollino rosso per la giornata odierna e per domani, giovedì. Tuttavia, già a partire da venerdì 14 agosto, il livello di allerta è previsto scendere a giallo, segnando un'inversione di tendenza nelle condizioni climatiche.

Le previsioni meteorologiche per venerdì indicano una temperatura massima di 29 gradi nelle ore centrali della giornata, un valore che, seppur elevato, rappresenta un calo rispetto ai picchi registrati.

Questa evoluzione è confermata dal bollettino emesso dal Ministero della Salute, un documento che monitora costantemente la situazione in 27 capoluoghi italiani per valutare i rischi legati all'emergenza caldo.

Significato dei livelli di allerta e prospettive future

Il passaggio al bollino giallo, identificato come livello di allerta 1, assume un significato importante. Questo livello indica condizioni meteorologiche che, pur richiedendo una certa vigilanza, possono precedere un livello di allerta superiore, il cosiddetto livello 2 (arancione), e attivano uno stato di pre-allerta per i servizi sanitari e sociali. La città di Campobasso è stata oggetto di stretta osservazione per diversi giorni, a causa delle temperature elevate e delle persistenti condizioni di afa che hanno caratterizzato il periodo, con una particolare e doverosa attenzione rivolta alle fasce più vulnerabili e fragili della popolazione.

Il Molise sotto l'assedio del calore eccezionale

Nelle scorse settimane, l'intero territorio molisano ha dovuto fronteggiare un'ondata di caldo eccezionale, con il termometro che in alcune zone ha raggiunto valori estremi, toccando i 40 gradi, come rilevato anche nella località di Termoli. Durante le ore più roventi della giornata, le strade del capoluogo Campobasso sono rimaste quasi completamente deserte, e numerosi cittadini hanno cercato un provvidenziale ristoro presso le fontanelle pubbliche del centro cittadino. L'intensa ondata di afa non ha risparmiato neanche le suggestive località montane della regione, dove si sono registrate temperature superiori ai 30 gradi anche a quote che superano i mille metri di altezza, un dato insolito per queste aree.

Le previsioni meteo più recenti indicano un netto e atteso cambiamento a partire dalla metà della prossima settimana. Si prospetta un significativo calo delle temperature su tutto il territorio. In particolare, le massime a Campobasso si aggireranno intorno ai 20 gradi, con valori minimi altrettanto contenuti. Nelle aree montane più elevate, come Capracotta e Campitello, le temperature minime potrebbero scendere fino a 10 gradi, segnando una marcata e benvenuta inversione di tendenza rispetto al clima rovente e afoso che ha dominato i giorni scorsi.